В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19

Влада Некрасова

14-летняя жительница Техаса Аника Чебролу выиграла конкурс молодых ученых 3 М Young Scientist Challenge и приз в размере $25 тысяч за открытие, которое может помочь при Covid-19. Об этом пишет CNN.Чебролу методом in silico (компьютерный скрининг миллионов мельчайших молекул) смогла вычленить среди молекул ту, которая связывает шиповидные белки в составе вируса SARS-CoV-2 (вызывает Covid-19) и не позволяет вирусу проникнуть в человеческие клетки.«Последние дни я видела, что вокруг моего проекта много шумихи в СМИ, поскольку он связан с вирусом SARS-CoV-2, и он отражает наши коллективные надежды положить конец этой пандемии, поскольку я, как и все остальные, желаю, чтобы мы вскоре вернулись к нашей нормальной жизни», — рассказала Чебролу.Чебролу начала исследовать вирусы еще до пандемии, но тогда она изучала грипп. Однако с появлением Covid-19 она скорректировала направление работы.Девушка отметила, что премия и звание лучшего молодого ученого — это большая честь для нее, но ее работа еще не закончена. Дальше она собирается работать вместе с учеными и исследователями, трансформируя свое открытие в реальное лекарство от вируса.