Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19

В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19

В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19
14-летняя жительница Техаса Аника Чебролу выиграла конкурс молодых ученых 3 М Young Scientist Challenge и приз в размере $25 тысяч за открытие, которое может помочь при Covid-19. Об этом пишет CNN.

Чебролу методом in silico (компьютерный скрининг миллионов мельчайших молекул) смогла вычленить среди молекул ту, которая связывает шиповидные белки в составе вируса SARS-CoV-2 (вызывает Covid-19) и не позволяет вирусу проникнуть в человеческие клетки.

«Последние дни я видела, что вокруг моего проекта много шумихи в СМИ, поскольку он связан с вирусом SARS-CoV-2, и он отражает наши коллективные надежды положить конец этой пандемии, поскольку я, как и все остальные, желаю, чтобы мы вскоре вернулись к нашей нормальной жизни», — рассказала Чебролу.
Чебролу начала исследовать вирусы еще до пандемии, но тогда она изучала грипп. Однако с появлением Covid-19 она скорректировала направление работы.

Девушка отметила, что премия и звание лучшего молодого ученого — это большая честь для нее, но ее работа еще не закончена. Дальше она собирается работать вместе с учеными и исследователями, трансформируя свое открытие в реальное лекарство от вируса.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с Covid-19
Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с
В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19
В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в
Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"
Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"
Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов стартует 23 октября
Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов
«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля
«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля
Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской области
Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской
Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание
Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание
Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства
С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями

Топ на сегодня

Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации в Карабахе
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны

Еще по теме

Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19
Ученые доказали связь между группой крови и COVID-19
Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19
В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы 49 человек, выздоровели 30