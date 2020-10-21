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В УлГПУ имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и фольклора

В УлГПУ имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и фольклора

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова рассмотрели вопросы детской культуры и фольклора, сообщает пресс-служба вуза.

В университете прошла XXV Международная конференция «Славянская традиционная культура и современный мир». На эту тему ученые из разных стран представили более 70 докладов.

После первого года обучения все студенты-филологи УлГПУ проходят фольклорную практику под руководством сотрудников  научно-образовательного центра «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья», функционирующего при университете. Фольклорная практика студентов  рассматривается в вузе как важнейшая форма филологического, педагогического образования и патриотического воспитания.

В ходе практики студенты осуществляют интервьюирование своих родных и близких. Таким образом они обращаются к семье как к главному социальному институту хранения и воспроизведения традиций, в том числе и этнических.

Также обязательной является работа во время практики с детьми на детских площадках, в парках, в детских пришкольных лагерях, дворах. Студенты беседуют с детьми разного возраста, играют с ними в народные игры, описывают потом особенности игрового поведения детей, считалки, поговорки, дразнилки, которые используют дети.

# Общество
По материалам: edu.ru

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