В ВЭФ рассказали, как новые технологии влияют на мировой рынок труда
Доклад The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020") основан на данных опроса руководителей высшего звена, отвечающих за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах в 15 отраслях экономики и социальной сферы.
"Внедрение новых технологий, изменения разделения труда между людьми и машинами приведут к тому, что с рынка труда будут вытеснены 85 миллионов рабочих мест, а на смену им придут 97 миллионов новых. По мнению работодателей они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся", - говорится в документе.
В целом, к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, 41% - планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ, и лишь 34% будут расширять штат. "Текущая ситуация с пандемией COVID-19 и цифровые технологии создали для работников ситуацию "двойного разрушения". По оценке компаний технологические трансформации в компаниях приведут к 2025 году к изменению бизнес-задач, структуры рабочих мест и профессиональных навыков. Уже сегодня благодаря внедрению новых технологий 43% опрошенных предприятий планируют сократить число активных вакансий", - отмечается в исследовании.
В целом, в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию длительностью 6 месяцев или меньше. "Значительное число руководителей предприятий понимают, что переквалификация работников является эффективной с точки зрения затрат и дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации", - следует из документа.