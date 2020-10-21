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В ВЭФ рассказали, как новые технологии влияют на мировой рынок труда

В ВЭФ рассказали, как новые технологии влияют на мировой рынок труда
Технологии могут вытеснить с мирового рынка труда 85 миллионов рабочих мест, при этом появятся около 97 миллионов новых, говорится в исследовании Всемирного экономического форума (WEF).

Доклад The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест 2020") основан на данных опроса руководителей высшего звена, отвечающих за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах в 15 отраслях экономики и социальной сферы.

"Внедрение новых технологий, изменения разделения труда между людьми и машинами приведут к тому, что с рынка труда будут вытеснены 85 миллионов рабочих мест, а на смену им придут 97 миллионов новых. По мнению работодателей они будут более адаптированы к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами. Несмотря на то, что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся", - говорится в документе.


В целом, к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, 41% - планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ, и лишь 34% будут расширять штат. "Текущая ситуация с пандемией COVID-19 и цифровые технологии создали для работников ситуацию "двойного разрушения". По оценке компаний технологические трансформации в компаниях приведут к 2025 году к изменению бизнес-задач, структуры рабочих мест и профессиональных навыков. Уже сегодня благодаря внедрению новых технологий 43% опрошенных предприятий планируют сократить число активных вакансий", - отмечается в исследовании.


В целом, в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию длительностью 6 месяцев или меньше. "Значительное число руководителей предприятий понимают, что переквалификация работников является эффективной с точки зрения затрат и дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации", - следует из документа.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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