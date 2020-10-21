Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"

Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"

38-летняя Вера Брежнева находится в постоянном контакте со своими подписчиками и часто делится с ними своими секретами красоты. Многие поклонники не устают благодарить певицу за советы и восхищаться ее фигурой и внешностью. Однако среди фолловеров звезды встречаются недоброжелатели, которые открыто критикуют ее новые снимки в соцсетях.

Например, свежее фото Брежневой в черном откровенном боди породило целую дискуссию. Пока одни в комментариях восхищались рельефом мышц Веры, другие осудили ее за слишком откровенный снимок и сочли, что певице не стоит так открыто демонстрировать свое тело.


Вера Брежнева

Проанализировав комментарии под новым снимком, Брежнева опубликовала новый пост в своем инстаграме, в котором предстала с минимумом макияжа на лице и с растрепанными волосами. В подписи к нему Вера выразила благодарность своим поклонникам, а также ответила всем недовольным ее внешностью.

Почитала комменты под прошлым постом. Столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой. И за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная. Простите! Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) — написала супруга продюсера группы "ВИА Гра" Константина Меладзе, также сопроводив пост хештегом #какоесчастьелюбитьсебя.


В комментариях сразу же отписались поклонники звезды. Они с юмором отметили, что полностью разделяют ее мнение, а также назвали ее эталоном женственности и красоты. При этом Брежнева не скрывает, что уделяет много времени и внимания уходу за собой. Звезда даже ведет отдельный аккаунт в инстаграме, в котором раскрывает свои бьюти-секреты.


Не так давно Вера рассказала о рационе питания и занятиях спортом, которые помогают ей поддерживать себя в форме. Брежнева написала, что в ее рационе практически отсутствуют красное мясо, продукты, содержащие глютен и сахар, а также молочные продукты. Певица регулярно устраивает себе разгрузочные дни, во время которых полностью исключает животный белок и в основном питается овощами, фруктами и крупами.


При этом иногда Вера Брежнева все же нарушает диету и позволяет себе любимые вареники с вишней, пельмени с курицей, сырники и жареную картошку с луком. Подобные читмилы певица устраивает себе где-то раз в неделю и после этого отказывается от ужина. Даже в разгрузочные дни Брежнева не забывает о регулярных занятиях спортом и проводит тренировки в своем привычном режиме.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с Covid-19
Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с
В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в борьбе с Covid-19
В США 14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь в
Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"
Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"
Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов стартует 23 октября
Фестиваль профессий «Билет в будущее» для учащихся 6–11-х классов
«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля
«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля
Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской области
Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской
Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание
Максимум потока Ориониды 21 октября 2020 года: как загадать желание
Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства
С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями

Топ на сегодня

Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации в Карабахе
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны

Еще по теме

Вера Брежнева напугала поклонников своим внешним видом (фото)
Вера Брежнева подтвердила статус самой сексуальной певицы (ФОТО)
Вера Брежнева окунулась в детство (фото)
Вера Брежнева продемонстрировала свои формы в золотом платье (ФОТО)