Вера Брежнева ответила на критику хейтеров: "Я офигенная"

Вадим Карасев

38-летняя Вера Брежнева находится в постоянном контакте со своими подписчиками и часто делится с ними своими секретами красоты. Многие поклонники не устают благодарить певицу за советы и восхищаться ее фигурой и внешностью. Однако среди фолловеров звезды встречаются недоброжелатели, которые открыто критикуют ее новые снимки в соцсетях.

Например, свежее фото Брежневой в черном откровенном боди породило целую дискуссию. Пока одни в комментариях восхищались рельефом мышц Веры, другие осудили ее за слишком откровенный снимок и сочли, что певице не стоит так открыто демонстрировать свое тело.





Вера Брежнева

Проанализировав комментарии под новым снимком, Брежнева опубликовала новый пост в своем инстаграме, в котором предстала с минимумом макияжа на лице и с растрепанными волосами. В подписи к нему Вера выразила благодарность своим поклонникам, а также ответила всем недовольным ее внешностью.

Почитала комменты под прошлым постом. Столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой. И за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная. Простите! Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.) — написала супруга продюсера группы "ВИА Гра" Константина Меладзе, также сопроводив пост хештегом #какоесчастьелюбитьсебя.





В комментариях сразу же отписались поклонники звезды. Они с юмором отметили, что полностью разделяют ее мнение, а также назвали ее эталоном женственности и красоты. При этом Брежнева не скрывает, что уделяет много времени и внимания уходу за собой. Звезда даже ведет отдельный аккаунт в инстаграме, в котором раскрывает свои бьюти-секреты.





Не так давно Вера рассказала о рационе питания и занятиях спортом, которые помогают ей поддерживать себя в форме. Брежнева написала, что в ее рационе практически отсутствуют красное мясо, продукты, содержащие глютен и сахар, а также молочные продукты. Певица регулярно устраивает себе разгрузочные дни, во время которых полностью исключает животный белок и в основном питается овощами, фруктами и крупами.





При этом иногда Вера Брежнева все же нарушает диету и позволяет себе любимые вареники с вишней, пельмени с курицей, сырники и жареную картошку с луком. Подобные читмилы певица устраивает себе где-то раз в неделю и после этого отказывается от ужина. Даже в разгрузочные дни Брежнева не забывает о регулярных занятиях спортом и проводит тренировки в своем привычном режиме.



