Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах

Влада Некрасова

Турция направит войска в Нагорный Карабах, если от Азербайджана поступит соответствующая просьба. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN Turk выступил сегодня, 21 октября, вице-президент страны Фуат Октай.

«С самого первого дня наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — сказал Октай, отвечая на вопрос о возможной отправке турецкого контингента на карабахский фронт.

Как сообщало ИА Newstes, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил 20 октября, что Армения должна официально обратиться к России по поводу участия в конфликте в Нагорном Карабахе сирийских боевиков для проведения возможной российской антитеррористической операции в регионе. За день до этого, 19 октября, в интервью ТАСС премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что из-за участия в боевых действиях в Карабахе прибывших из Сирии боевиков российская сторона имеет право на проведение в регионе антитеррористической операции. «Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Российские эксперты указывали, что они (боевики в Нагорном Карабахе. — Ред.) находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — сказал глава армянского правительства. Как подчеркнул Косачев, этот шаг невозможен без официального запроса со стороны Еревана и тщательной оценки ситуации.

Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.