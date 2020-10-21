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Вигуки или Чикуки? Где больше доказательств о существовании романа?

Вигуки или Чикуки? Где больше доказательств о существовании романа?

Если вы увлекаетесь жизнью Bangtan Boys не так давно, вы могли не знать о существовании еще одного корабля шипперов с Чонгуком (Jungkook) и Чимином (Jimin). Да, эта «лодка» известна меньше, чем популярные Вигуки, где Чонги женят с Тэхёном (Taehyung), но некоторые фанаты убеждены, что именно с Чимом у Золотого Макнэ складываются особые отношения.


[media=https://twitter.com/taekookfolder/status/1318386836553801729?ref_src=twsrc%5Etfw]

Давайте вернемся во времена зарождения дружбы молодых айдолов, чтобы понять, насколько это могло бы быть правдой. Чим действительно всегда относился к Гуки с большим уважением, нежностью и любовью. Но перешел ли он ту грань, где братская любовь переросла в нечто большее?

[media=https://twitter.com/PJMGGUKlE/status/1318552949967196162?ref_src=twsrc%5Etfw]

Безусловно, все мы помним шутки Мочи о том, что он хотел бы пойти с ГК на свидание, подержать его за руку, но есть действительно важные факты, которые доказывают, как сильно Чим и Кук привязаны друг к другу. Например, тот самый момент, когда Мочи прилетел из Парижа для празднования дня рождения сразу после того, как у Чонга появилось тату с буквой «J».

[media=https://twitter.com/fleurjinnie/status/1318373334187266049?ref_src=twsrc%5Etfw]

Несмотря на то, что вокруг айдолов ходит большое количество слухов, АРМИ постарше считают, что все эти романы, основанные на фанфиках — спекуляции тинейджеров, которые склонны верить в придуманные образы своих кумиров, а не в то, что артисты являются реальными людьми, у которых есть хорошие друзья-коллеги.

[media=https://twitter.com/kookminphotos/status/1318531919634640896?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Корабли — бред сивой кобылы детей, которые не хотят верить в то, что айдолы могут иметь свои собственные жизни и не поглащатсья в жизнь бтс на все 100%. Они поймут это позже, лет через 10»,

— написал в Twitter 25-летний поклонник бэнда.
[media=https://twitter.com/jikookpictures/status/1318525356740063232?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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