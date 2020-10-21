Вигуки или Чикуки? Где больше доказательств о существовании романа?

Анастасия Иванова

Если вы увлекаетесь жизнью Bangtan Boys не так давно, вы могли не знать о существовании еще одного корабля шипперов с Чонгуком (Jungkook) и Чимином (Jimin). Да, эта «лодка» известна меньше, чем популярные Вигуки, где Чонги женят с Тэхёном (Taehyung), но некоторые фанаты убеждены, что именно с Чимом у Золотого Макнэ складываются особые отношения.

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Давайте вернемся во времена зарождения дружбы молодых айдолов, чтобы понять, насколько это могло бы быть правдой. Чим действительно всегда относился к Гуки с большим уважением, нежностью и любовью. Но перешел ли он ту грань, где братская любовь переросла в нечто большее?

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Безусловно, все мы помним шутки Мочи о том, что он хотел бы пойти с ГК на свидание, подержать его за руку, но есть действительно важные факты, которые доказывают, как сильно Чим и Кук привязаны друг к другу. Например, тот самый момент, когда Мочи прилетел из Парижа для празднования дня рождения сразу после того, как у Чонга появилось тату с буквой «J».

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Несмотря на то, что вокруг айдолов ходит большое количество слухов, АРМИ постарше считают, что все эти романы, основанные на фанфиках — спекуляции тинейджеров, которые склонны верить в придуманные образы своих кумиров, а не в то, что артисты являются реальными людьми, у которых есть хорошие друзья-коллеги.

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«Корабли — бред сивой кобылы детей, которые не хотят верить в то, что айдолы могут иметь свои собственные жизни и не поглащатсья в жизнь бтс на все 100%. Они поймут это позже, лет через 10»,

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— написал в Twitter 25-летний поклонник бэнда.Подпишись на нас в Яндекс Новости