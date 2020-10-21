Владислав Сурков участвует в спектакле Богомолова "Бесы Достоевского"

Анастасия Иванова

Генеральный прогон премьерного спектакля "Бесы Достоевского" в постановке Константина Богомолова с успехом прошел в КЗ "Барвиха Luxury Village", в спектакле занят бывший помощник президента Владислав Сурков, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Вчера состоялся генеральный прогон нового спектакля "Бесы" худрука Театра на Малой Бронной режиссера Константина Богомолова. Билеты на спектакль не продавались, были только приглашенные гости. Среди них много известных лиц – (Владимир) Познер, Марина Зудина, Павел Табаков, Николай Басков", - рассказала Малкина.

Она также сообщила, что в спектакле занят Владислав Сурков. "Он не выходит на сцену – на видео он произносит текст Достоевского, один из философских монологов писателя. И его исполнение можно будет услышать на спектаклях, которые будут идти после снятия запрета на проведение массовых мероприятий в Московской области", - отметила пресс-атташе.

Она добавила, что самого Суркова на прогоне не было.

Ранее сообщалось, что премьера "Бесов Достоевского", намеченная на 21 и 22 октября в КЗ "Барвиха Luxury Village", перенесена на 10 и 11 ноября.