Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране

Алексей Вольцев

Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные условия и пандемию COVID, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.





"Показатель сбора зерновых в 2020 году в Воронежской области составил рекордные 6 миллионов тонн. Это самый высокий показатель за всю историю сельскохозяйственной отрасли в регионе", - говорится в сообщении заксобрания. Предыдущий рекорд по сбору зерна в Воронежской области был зафиксирован в 2017 году - 5 миллионов 992 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур.