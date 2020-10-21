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Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране

Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные условия и пандемию COVID, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.


"Показатель сбора зерновых в 2020 году в Воронежской области составил рекордные 6 миллионов тонн. Это самый высокий показатель за всю историю сельскохозяйственной отрасли в регионе", - говорится в сообщении заксобрания. Предыдущий рекорд по сбору зерна в Воронежской области был зафиксирован в 2017 году - 5 миллионов 992 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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