Второй мобильный технопарк «Кванториум» Амурской области отправился в первый рейс

Лидия Мартынова

В Приамурье приступил к работе новый мобильный технопарк «Кванториум». Школьники шести поселений региона получат новые образовательные возможности. Технопарк «на колесах» посетит села Новокиевский Увал, Ромны, поселки городского типа Новобурейский, Талакан, Архара и город Завитинск. В каждом из них передвижная лаборатория будет работать в течение двух недель, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области.

Машина сделана на базе «Камаза» по индивидуальному техническому заданию. Благодаря усиленным механизмам и крупным колесам конструкция обладает повышенной проходимостью.

Автомобиль будет перевозить учебное оборудование и станки. Это наборы для робототехники, VR-очки, квадрокоптеры, ноутбуки, 3D-принтеры, расходные материалы. Чуть позже техника пополнится лазерным и фрезерным станками.

Программа мобильного технопарка рассчитана на школьников 12–17 лет.

По плану около тысячи сельских ребят получат знания по инженерно-техническим дисциплинам и современными технологиями. Три тысячи школьников смогут принять участие в различных конкурсах, фестивалях, мастер-классах.

На данный момент в Амурской области детский технопарк «Кванториум» работает в Благовещенске, Свободном и 12 районах. Образовательные центры созданы в рамках нацпроекта «Образование».