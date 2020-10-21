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Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года

Ввод жилья на Кубани увеличился на 2,5 процента с начала 2020 года
Ввод жилья в рамках нацпроекта в Краснодарском крае с начала текущего года увеличился на 2,5%, до 2,9 миллиона квадратных метров, сообщает администрация региона.


"По нацпроекту "Жилье и городская среда" за девять месяцев введено в эксплуатацию 2,9 миллиона квадратных метров жилья, это на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года. Индивидуального жилья построено 1,37 миллиона квадратных метров, рост составил 3,8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод многоквартирных домов увеличился на 1,5% к аналогичному периоду 2019 года и составил 1,55 миллиона квадратных метров.

"Строительные работы в крае выполнены на 163,2 миллиарда рублей. В текущих условиях это хороший показатель. Он подтверждает, что, несмотря на ограничительные мероприятия, жилищное строительство не теряет темпов, отрасль функционирует на уровне прошлых лет", – отметили в департаменте строительства региона.

По данным региональных властей, Краснодарский край остается в тройке лидеров жилищного строительства в России.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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