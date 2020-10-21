Затравленного на Украине боксера Ломаченко пригласили в Россию

Вадим Карасев

Генеральный секретарь российской Федерации бокса Умар Кремлев пригласил украинца Василия Ломаченко посетить Россию. До этого боксер потерпел поражение в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

Кремлев написал в Instgram, что считает Ломаченко гордостью всего боксерского сообщества, а итоги его боя с Лопесом – спорными.

Видимо, травить других – это любимое дело верных солдат диванных войск. Ведь когда Василий выигрывал, он всем был нужен, а сейчас проиграл — и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата с хлебом и солью.





В результате победы над Ломаченко Лопес приобрел четыре пояса и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Комментаторы отмечают, что американец уверенно начал бой и не давал украинцу к себе приблизиться. При этом Ломаченко хорошо держал оборону и со временем нарастил число попаданий, но в последние минуты поединка сильно сдал позиции.

Судьи единогласно отдали победу Лопесу, после чего вчерашние поклонники и недоброжелатели начали травить Ломаченко в соцсетях – на него обрушились сотни оскорбительных комментариев, преимущественно от националистов, включая известных политиков. Спортсмену припомнили и приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата, и нейтральную позицию по отношению к России. В то же время некоторые сочли, что боксер не виноват, и обвинили во всем судей.