Затравленного на Украине боксера Ломаченко пригласили в Россию
Генеральный секретарь российской Федерации бокса Умар Кремлев пригласил украинца Василия Ломаченко посетить Россию. До этого боксер потерпел поражение в поединке с американцем Теофимо Лопесом.
Кремлев написал в Instgram, что считает Ломаченко гордостью всего боксерского сообщества, а итоги его боя с Лопесом – спорными.
В результате победы над Ломаченко Лопес приобрел четыре пояса и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Комментаторы отмечают, что американец уверенно начал бой и не давал украинцу к себе приблизиться. При этом Ломаченко хорошо держал оборону и со временем нарастил число попаданий, но в последние минуты поединка сильно сдал позиции.
Судьи единогласно отдали победу Лопесу, после чего вчерашние поклонники и недоброжелатели начали травить Ломаченко в соцсетях – на него обрушились сотни оскорбительных комментариев, преимущественно от националистов, включая известных политиков. Спортсмену припомнили и приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата, и нейтральную позицию по отношению к России. В то же время некоторые сочли, что боксер не виноват, и обвинили во всем судей.