Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"
Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно.
Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел.
В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).