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Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"

Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"
Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу. "Нам их очень не хватало. Скоро выйдут два особых эпизода "Эйфории". Первый 6 декабря на HBO", – написала Зендая.

Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно.


Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел.

В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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