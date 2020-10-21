Зендая объявила дату выхода специального эпизода "Эйфории"

Влада Некрасова

Актриса и модель Зендая, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", объявила в инстаграме дату выхода специального рождественского эпизода шоу."Нам их очень не хватало. Скоро выйдут два особых эпизода "Эйфории". Первый 6 декабря на HBO", – написала Зендая.

Актриса также приложила кадр из предстоящего эпизода. На нем крупным планом сняли роговицу глаза, в котором отражается героиня Зендаи. Когда выйдет вторая серия, пока неизвестно.

Премьера сериала состоялась в июне 2019 года. Вскоре после этого его продлили на второй сезон, который еще не вышел.

В многосерийной подростковой драме, созданной Сэмом Левинсоном, рассказывают о старшеклассниках, которые употребляют наркотики и занимаются сексом. В центре повествования оказывается Ру – выздоравливающая наркоманка. Однако после лечения в реабилитационном центре она возвращается к старым привычкам, пока не знакомится с загадочной девушкой по имени Джулс (Хантер Шефер).