Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут СМИ
По информации издания, разработка проекта только началась. Реализовывать и продвигать сериал будет продюсерская компания Toon factory.
Известно, что иллюстрации создаст близкий друг Жерара Депардье дизайнер и режиссер Матье Сапен. Он же автор комикса "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" ("Жерар, пять лет с Депардье", была опубликована в 2017 году).
О сюжете пока известно мало. Ожидается, что в шоу, в которое войдет 52 серии длительностью по три минуты, расскажут о забавных случаях из жизни актера в "искренней, иногда поэтической" форме.
"Мы заставим вас открыть для себя мир таким, каким его видит Жерар, без фильтров и без прикрас", – Тьерри Бертье, соучредитель и генеральный директор Toon factory.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не раскрывают.