Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут СМИ

Алексей Вольцев

СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье), сообщает Lalibre.be.

По информации издания, разработка проекта только началась. Реализовывать и продвигать сериал будет продюсерская компания Toon factory.

Известно, что иллюстрации создаст близкий друг Жерара Депардье дизайнер и режиссер Матье Сапен. Он же автор комикса "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" ("Жерар, пять лет с Депардье", была опубликована в 2017 году).

О сюжете пока известно мало. Ожидается, что в шоу, в которое войдет 52 серии длительностью по три минуты, расскажут о забавных случаях из жизни актера в "искренней, иногда поэтической" форме.

"Мы заставим вас открыть для себя мир таким, каким его видит Жерар, без фильтров и без прикрас", – Тьерри Бертье, соучредитель и генеральный директор Toon factory.

Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не раскрывают.