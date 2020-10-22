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10 лет Собянина. Что за это время построено в Москве

10 лет Собянина. Что за это время построено в Москве

21 октября исполняется 10 лет со дня вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Ruposters подготовил серию материалов о наиболее заметных изменениях в столице за прошедший период. Наиболее яркие перемены произошли не только в транспортной системе Москвы, а еще и в строительства и инфраструктуре города.

Дороги и инфраструктура

Несмотря на развитие метро и поездов пригородного сообщения, власти Москвы значительно расширили дорожную сеть в городе (на 16%), а число сооружений (мосты, пешеходные переходы, тоннели и эстакады) увеличилось практически на треть. 

За 10 лет в столице было построено более 1000 километров автомобильных дорог, свыше 290 эстакад, мостов и тоннелей, что значительно улучшило транспортную ситуацию. Правительство Москвы не оставило в стороне комфорт и безопасность пешеходов. С 2011 по 2020 год было введено в эксплуатацию почти 250 внеуличных пешеходных переходов.


Комфортный город, объекты культуры и реновация

Значительный рост показателей отмечается и в сфере строительства объектов городской недвижимости. К примеру, за 10 лет в городе введено в эксплуатацию почти 35 миллионов кв. метро жилья, построено более 2600 жилых домов, 410 школ и детсадов, 102 больницы и поликлиники, около 130 спортивных сооружений. 


С 2011 года в столице возведено более 120 крупных спортивных сооружений, в том числе стадионы "ВЭБ Арена" и "Открытие-Арена", ледовый дворец спорта "Парк легенд", Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дворец водных видов спорта "Лужники" и другие масштабные строения.

1 июля 2017 года в Москве стартовала программа реновации жилого фонда. Правительство Москвы планирует снести более 5 тыс. домов (в основном "хрущевки") и возвести вместо них современные и энергоэффективные дома. В настоящее время в программу включено 5 тыс. 174 дома (по данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы). Общая площадь жилья, подлежащего реновации, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

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По материалам: uposters.ru

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