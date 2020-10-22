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28 октября для старшеклассников Курганской области стартует профильная смена «Команда»

28 октября для старшеклассников Курганской области стартует профильная смена «Команда»

С 28 октября по 1 ноября в онлайн-формате старшеклассники Курганской области смогут принять участие в профильной смене «Команда», сообщает портал «Проспект 45».

Все мероприятия проходят в онлайн-режиме: лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки.

Работа организована по четырем направлениям: «Добровольчество», «Российское движение школьников», Молодежная медиасфера» и «Кванториум».

На первую площадку приглашают лидеров школьных добровольческих отрядов. Ребята познакомятся с современными формами организации волонтерских мероприятий, пройдут образовательный курс, получат знания и навыки тимлидера команд.

Активисты Российского движения школьников научатся самостоятельно выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Участники площадки «Молодежная медиасфера» узнают, как создавать интересный и востребованный контент для соцсетей и работать в школьном медиапространстве.

На площадке «Кванториум» школьники научатся создавать макеты для лазерной резки, подготовят 3D-модель к печати на принтер.

Заявки направляются до 26 октября на электронную почту [email protected]

По итогам смены 100 самых активных участников получат подарки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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