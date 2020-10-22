28 октября для старшеклассников Курганской области стартует профильная смена «Команда»
С 28 октября по 1 ноября в онлайн-формате старшеклассники Курганской области смогут принять участие в профильной смене «Команда», сообщает портал «Проспект 45».
Все мероприятия проходят в онлайн-режиме: лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки.
Работа организована по четырем направлениям: «Добровольчество», «Российское движение школьников», Молодежная медиасфера» и «Кванториум».
На первую площадку приглашают лидеров школьных добровольческих отрядов. Ребята познакомятся с современными формами организации волонтерских мероприятий, пройдут образовательный курс, получат знания и навыки тимлидера команд.
Активисты Российского движения школьников научатся самостоятельно выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Участники площадки «Молодежная медиасфера» узнают, как создавать интересный и востребованный контент для соцсетей и работать в школьном медиапространстве.
На площадке «Кванториум» школьники научатся создавать макеты для лазерной резки, подготовят 3D-модель к печати на принтер.
Заявки направляются до 26 октября на электронную почту [email protected]
По итогам смены 100 самых активных участников получат подарки.