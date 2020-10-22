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Анна Кузнецова предложила установить в России День школьника

Анна Кузнецова предложила установить в России День школьника

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила установить в России День школьника, сообщает ТАСС.

«У нас есть День знаний, есть День самоуправления, а вот Дня школьника, оказывается, что и нет», – сказала Кузнецова.

Она сообщила, что такой праздник отмечают в Ульяновской области 8 октября.

«Нам рассказали, что это очень интересная история, детям нравится. Проводятся мероприятия, мастер-классы – вариантов множество», – отметила Кузнецова.

По ее словам, идею установить День школьника поддержали и в детском совете при омбудсмене.

«Я считаю, что если есть такой живой отклик от ребят, то нужно к нему прислушаться. Есть разные варианты: может, сразу федеральный, можно какие-то региональные форматы опробовать», – добавила Кузнецова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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