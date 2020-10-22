Армия Литвы получила очередную партию грузовиков из Германии

Лидия Мартынова

Вооруженные силы Литвы получили 142 пятитонных грузовика Unimog U5000, произведенных немецкой компанией Daimler AG, сообщает RuBaltic.ru.

Как отметили в ведомстве, в общей сложности армия Литвы уже получила 340 грузовиков этого типа, техника была приобретена благодаря агентству НАТО по обеспечению и закупкам.

«Собирая данные о потребностях из всех государств альянса, мы можем осуществлять закупки в больших количествах и это позволило заметно снизить цену одной единицы», — заявил директор литовского агентства по оборонным ресурсам Сигитас Дзекунскас.

В Министерстве обороны добавили, что стоимость этого контракта составляет € 59 млн, однако при сотрудничестве с агентством НАТО удалось сэкономить € 18 млн. В следующем году для вооруженных сил Литвы будут дополнительно закуплены 42 грузовика Unimog U5000.

В начале этого года Литва получила от США крупную партию ракет для переносных противотанковых комплексов Javelin общей стоимостью $ 31 млн.