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Армия Литвы получила очередную партию грузовиков из Германии

Армия Литвы получила очередную партию грузовиков из Германии

Вооруженные силы Литвы получили 142 пятитонных грузовика Unimog U5000, произведенных немецкой компанией Daimler AG, сообщает RuBaltic.ru.

Как отметили в ведомстве, в общей сложности армия Литвы уже получила 340 грузовиков этого типа, техника была приобретена благодаря агентству НАТО по обеспечению и закупкам.

«Собирая данные о потребностях из всех государств альянса, мы можем осуществлять закупки в больших количествах и это позволило заметно снизить цену одной единицы», — заявил директор литовского агентства по оборонным ресурсам Сигитас Дзекунскас.

В Министерстве обороны добавили, что стоимость этого контракта составляет € 59 млн, однако при сотрудничестве с агентством НАТО удалось сэкономить € 18 млн. В следующем году для вооруженных сил Литвы будут дополнительно закуплены 42 грузовика Unimog U5000.

В начале этого года Литва получила от США крупную партию ракет для переносных противотанковых комплексов Javelin общей стоимостью $ 31 млн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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