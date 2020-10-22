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Авиакомпания «Россия» в зимнем расписании будет летать из Санкт-Петербурга в Анапу

Авиакомпания «Россия» в зимнем расписании будет летать из Санкт-Петербурга в Анапу

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», в зимнем сезоне впервые будет летать из Санкт-Петербурга в Анапу.  С какой частотой будут выполняться рейсы, и что делать в Анапе в межсезонье, читайте в нашей статье.


РЕЙСЫ В АНАПУ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БУДУТ И ЗИМОЙ

Улететь из Санкт-Петербурга в Анапу прямым регулярным рейсом можно будет и зимой. С 25 октября по 27 марта 2021 года по маршруту будет летать авиакомпания «Россия» (ГК «Аэрофлот»). По данным системы онлайн бронирования перевозчика, стоимость билетов стартует от 4 222 р. в одну сторону.

Как рассказал на круглом столе с участием представителей администрации города-курорта и туроператоров пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков,  Анапа традиционно была сезонным направлением, в летнем расписании из Санкт-Петербурга на этот черноморский курорт выполнялся ежедневный рейс. 

«Летняя полетная программа должна была завершиться 25 октября, однако принято решение оставить этот рейс в зимнем расписании на А-320 в двухклассной компоновке. Это будет 120 кресел экономического класса и 8 мест в бизнес-классе», – сообщил г-н Стариков.

Представитель перевозчика обратил внимание на удобное расписание рейса. Из Санкт-Петербурга вылет запланирован в 8.40 утра, прилет в Анапу – в 11.45. Обратный рейс вылетает в 12.35 и прибывает в Санкт-Петербург в 15.35. 

Рейсы по маршруту Санкт-Петербург-Анапа будут выполняться 3 раза в неделю – по четвергам, субботам и воскресеньям. Таким образом, есть возможность улететь в Анапу как на уикенд, так и на неделю и более.

По словам г-на Старикова, из-за пандемии в сезоне-2020 рейс в Анапу был возобновлен с июля.

Уже в июле 2020 года количество туристов на направлении превысило показатель за июль прошлого года, в августе число пассажиров выросло на 47% относительно того же периода 2019 года. В сентябре с учетом туристической перевозки туроператора «Библио-Глобус» суммарный рост по направлению составил порядка 50%. Было всего перевезено свыше 22 500 пассажиров.

Как уточнил Сергей Стариков, в рамках зимнего расписания из Санкт-Петербурга авиакомпания «Россия» наряду с Анапой также будет выполнять полеты в Краснодар, Симферополь и Сочи.


ЧТО ДЕЛАТЬ В АНАПЕ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

По данным администрации города-курорта, в Анапе исторически развито санаторно-курортное лечение. В межсезонье на курорте работает 31 санаторно-курортный объект, который предлагает более 400 запатентованных оздоровительных программ для детей и взрослых. 

Здравницы Анапы разработали уникальные программы по оздоровлению и лечению, которые охватывают практически весь спектр заболеваний (опорно-двигательного аппарата, гинекологии, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и др.).

Среди программ есть и  инновационные методы лечения, например, иппотерапия, карбокситерапия, криотерапия, винные ванны и другие. Есть и актуальные новинки. Так, санаторий «ДиЛуч» запускает оздоровительный курс, ориентированный на восстановление здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции.

В стоимость санаторного отдыха в Анапе, как правило, входит проживание, трехразовое питание и лечебные процедуры. В межсезонье оздоровительные туры в Анапу обходятся в среднем на 25-35% дешевле, чем в высокий сезон.

Также в Анапе большой выбор экскурсий, можно отправиться на местные винодельни (их более 10) и сыроварни. В Анапе длинная и широкая береговая полоса (более 40 км), где также можно заниматься активными видами спорта (бег, скандинавская ходьба и пр.) или просто гулять на побережье.

Кстати, Анапа – один из самых солнечных городов России. По статистике, здесь 286 дней в году светит солнце. В декабре, и в январе, и в феврале довольно часто случаются так называемые «солнечные окна», когда воздух прогревается до 15 градусов и выше.

Кроме того, на курорте можно проводить MICE-встречи: в Краснодарском крае разрешены мероприятия численностью до 100 человек.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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