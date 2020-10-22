Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн

Роман Иванов

Бухгалтер, как бы парадоксально это ни звучало, - одна из древнейших профессий. Ведь любому хозяйствующему субъекту, будь то фермер, пасущий коров или высокотехнологичное производство микропроцессоров, необходимо уметь правильно распоряжаться своими средствами, вести учет поступлений и задолженностей.

Тем более в современном мире, где с переходом к капиталистическому строю количество хозяйствующих субъектов стремительно возросло.

В связи с этими доводами нет смысла дополнительно объяснять необходимость качественного обучения бухгалтеров. А с учетом всех тонкостей и сложностей, связанных с ведением бухгалтерской отчетности, хотя бы поверхностно разбираться в этом предмете должен не только наемный сотрудник, но и руководитель организации. Это поможет избежать разного рода махинаций и хищений, а также повысить эффективность ведения бизнеса в целом.

На сегодняшний день курсы бухгалтеров предлагает целый ряд учебных организаций от частных обучающих центров до ведущих экономических вузов. Но последние предполагают изучение не только бухгалтерского учета как такового, но и целую совокупность смежных дисциплин, что в целом сильно увеличивает срок обучения. Это не всегда эффективно, особенно если речь идет об обучении бухгалтера для работы в небольшой организации или пополнения знаний руководителя фирмы.

Затратить минимум времени и средств, но при этом отлично разобраться со всеми тонкостями бухгалтерии, а главное, отработать полученные знания на практических примерах – вот задачи, которые решает слушатель курсы бухгалтеров онлайн.

Современные обучающие центры предлагают множество учебных программ, где за ограниченное время, но зато четко и по существу излагается вся суть бухгалтерского учета. Даже не слишком длительные учебные программы, ограниченные 100-130 академическими часами, способны сформировать у слушателя знания, достаточные для самостоятельного составления бухгалтерского баланса небольшого предприятия, работающего по схеме классического бухгалтерского учета.

Что касается учета по упрощенной схеме или так называемого бюджетного учета – то есть учета в государственных структурах и организациях, такие курсы бухгалтерии, как правило, выделены в отдельные направления.

Помимо непосредственно теории бухгалтерского учета, умения работать с нормативной документацией и вручную составлять проводки, слушатели бухгалтерских курсов учатся работать с современным бухгалтерским программным обеспечением.

Одной из наиболее популярных на сегодняшний день программ является 1С:Бухгалтерия, занимающая более трети российского рынка. Ее немногочисленные, регулярно обновляющиеся версии построены по принципу интуитивно понятного интерфейса и доступны для изучения даже простому пользователю персонального компьютера, уже изучившему основы теории бухгалтерского учета.

На бухгалтерских курсах, как правило, примерно четверть всего времени отводится работе с компьютерными программами. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы научиться вести учет на компьютере и самостоятельно готовить его к сдаче в налоговую инспекцию в соответствии с регулярно изменяющимся законодательством.

Таким образом, курсы бухгалтерии, о которых речь шла в этой статье, ориентированы на самую широкую аудиторию и призваны помочь с легкостью освоить бухгалтерский учет даже новичку.