«Черную пантеру» Чедвика Боузмана посмертно наградят «Оскаром»
Звезду «Черной пантеры» Чедвика Боузмана (Chadwick Boseman) планируют номинировать на премию «Оскар». Он может стать третьим посмертным лауреатом после Хита Леджера (Heath Ledger) и Питера Финча (Peter Finch), что подтвердили в среду в Netflix.
Ушедший из-за онкологии знаменитый актер будет претендентом на «лучшую мужскую роль» (Чедвик сыграл трубача Ливи) в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза», премьера которой в мире состоится только 18 декабря 2020 года.https://www.instagram.com/p/B8hDBfsF5sR/
Несмотря на благую цель организаторов премии, общественность не разделяет принятого ими решения. По мнению публики, «нельзя номинировать человека за фильм, который еще никто не посмотрел и не смог оценить по достоинству». Поскольку одной из самых ярких работ актера стала «Черная пантера», зарубежные зрители уверены, что будущая премия – благодарность Чедвику за эту роль.
Еще одним негодованием в сети стала избирательность артистов на «Оскар». Некоторые противники участия Боузмана в предстоящей церемонии возмущены дискриминацией, которая сопровождает ежегодные мероприятия последние несколько лет.
«Нужно принадлежать к сексуальным меньшинствам, быть темнокожим или иметь какую-либо серьезную травму, чтобы заслужить внимание на Оскаре»,— с осуждением говорят зрители, в надежде, что организаторы все же объяснят, почему Чедвику не планировали давать премию при жизни.