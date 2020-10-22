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«Черную пантеру» Чедвика Боузмана посмертно наградят «Оскаром»

«Черную пантеру» Чедвика Боузмана посмертно наградят «Оскаром»

Звезду «Черной пантеры» Чедвика Боузмана (Chadwick Boseman) планируют номинировать на премию «Оскар». Он может стать третьим посмертным лауреатом после Хита Леджера (Heath Ledger) и Питера Финча (Peter Finch), что подтвердили в среду в Netflix.


Ушедший из-за онкологии знаменитый актер будет претендентом на «лучшую мужскую роль» (Чедвик сыграл трубача Ливи) в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза», премьера которой в мире состоится только 18 декабря 2020 года.

https://www.instagram.com/p/B8hDBfsF5sR/

Несмотря на благую цель организаторов премии, общественность не разделяет принятого ими решения. По мнению публики, «нельзя номинировать человека за фильм, который еще никто не посмотрел и не смог оценить по достоинству». Поскольку одной из самых ярких работ актера стала «Черная пантера», зарубежные зрители уверены, что будущая премия – благодарность Чедвику за эту роль.

Еще одним негодованием в сети стала избирательность артистов на «Оскар». Некоторые противники участия Боузмана в предстоящей церемонии возмущены дискриминацией, которая сопровождает ежегодные мероприятия последние несколько лет.

[media=https://www.instagram.com/p/B2WvJ3vFHpJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Нужно принадлежать к сексуальным меньшинствам, быть темнокожим или иметь какую-либо серьезную травму, чтобы заслужить внимание на Оскаре»,

— с осуждением говорят зрители, в надежде, что организаторы все же объяснят, почему Чедвику не планировали давать премию при жизни. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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