Чонгук стал режиссером клипа «MV» для нового альбома BTS

Влада Некрасова

О том, что группа приступает к записи нового альбома, BTS сообщили еще в сентябре, но недавно стало известно, что эта пластинка под названием «BE» станет особенной: дело в том, что самый младший участник группы рассказал о том, что именно он продюсировал некоторые сцены в музыкальных видео для песен с альбома.

О своем новом режиссерском и продюсерском опыте Чонгук (Jungkook) рассказал в одном из свежих прямых эфиров на YouTube. Парень принял участие в работе над клипом под нехитрым названием «MV» (английское сокращение от «Music Video» – «Клип»).

Макнэ признался: это была непростая задача, но ему очень понравилось работать в непривычном для себя амплуа. По собственному мнению Чонгука, он отлично кооперировал с остальными членами команды, поэтому результат превзошел все ожидания.

«Надеюсь, что вам понравится клип и наш новый альбом»,

– с улыбкой сказал айдол.

Релиз нового альбома «BE» назначен уже на следующий месяц: BigHit пообещали выпустить его 20-го ноября. В очень заманчивом тизере, который появился на официальных страничках группы в соцсетях, сообщается, что АРМИ предстоит увидеть совершенно обновленный бойз-бэнд: новый стиль, новые песни, новую хореаграфию и новые аутфиты.

Начинается новая эра BTS. А вы готовы?

[media=https://twitter.com/BEpromotions13/status/1318216318823399431?ref_src=twsrc%5Etfw]

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