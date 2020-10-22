Что посадить, чтобы осенью в саду красиво было?

Анастасия Иванова

Что посадить на участке, что осенью, когда все отцвело, не было так серо и уныло? А еще, чтобы не нужно было тратить много времени на уход. И чтоб не совсем маленькое и не очень громоздкое. Скажете, что такого идеального растения не существует? Конечно, существует. Это барбарис Тунберга.

Мало того, что растение красиво на протяжении всего сезона, осенью оно становится еще красивее. Цвета от ярко желтого, до алого будут окрашивать барбарис все лето и осень. А в конце осени, когда любоваться уже нечем, на барбарисе появляются яркие алые ягодки. Они как яркое пятно в общей серости.

Барбарис можно считать неприхотливым растением. Да, конечно, его придется подкормить пару раз за сезон. Весной провести обрезку. Кстати, взрослым растением весенней обрезкой можно сформировать любую форму. Именно поэтому барбарис так любят использовать в качестве живой изгороди.

Самое главное то, что барбарис растет практически на любой почве. Но если только у вас чистая глина, ему может не понравится. А так, в отношении грунта он очень неприхотлив. Есть один незначительный минус при посадке, вернее при выборе места для барбариса. Он любит солнце. Если посадить его в тенек, то вряд ли вы сможете полюбоваться всей красотой, которую он может дать.





Высаживать барбарис нужно немного дальше от входа в дом. Лучше всего рядом с теми растениями, которые нуждаются в опылении насекомыми. Куст очень пахуч, к нему со всей округи слетаются пчелы. И если пчелы возле входа в дом совсем не нужны, то где-то рядом с вишнями или другими кустарниками — очень пригодятся.

Высаживать барбарис можно на протяжении всего сезона. Он обладает прекрасной приживаемостью. Молодые кустики, пока им не исполнится 3-4 года обязательно нужно мульчировать на зиму. Ну а взрослые зимуют хорошо и без укрытия.

Барбарис любит торф. Хорошенько подсыпав торфа под куст, вы не только сделаете для растения благоприятную среду, но и защите его от сорняков. Они не то, чтобы ему мешают, но уж очень декоративность портят.

Чтобы размножить барбарис, не нужно быть опытным садоводом. Просто возьмите лопату, откопайте кусочек, посадите и поливайте первые 2 недели. Все. Новый кустик готов.

Существует более 80-ти сортов барбариса. Так что любой человек сможет выбрать именно тот сорт, который нравится ему больше всего.