Дачная амнистия может идти ещё пять лет

Влада Некрасова

До 1 марта 2026 года предлагается продлить возможность оформить в упрощённом порядке собственность на садовые дома.

Дачная амнистия, то есть законодательные нормы, упрощающие процесс оформления прав на жилые дома и дачные домики, расположенные на садовых участках, заканчивается 1 марта 2021 года. Депутаты и сенаторы предлагают продлить реализацию этих положений до марта 2026 года, чтобы все граждане успели получить официальное право собственности на загородную недвижимость. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 октября.

Садовый домик не окажется вне закона

В августе 2018 года вступил в силу уведомительный порядок строительства домов на дачных участках. С тех пор строить можно только после получения соответствующего разрешения. А для тех, кто начал стройку до этого момента, ввели так называемую дачную амнистию, установив переходный период до 1 марта 2021 года. До этого времени граждане могут направить уведомление в уполномоченный орган, и им не понадобится оформлять разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Но если человек не успеет воспользоваться амнистией, то сможет оформить свои права на дом только в судебном порядке, иначе постройка окажется вне закона.

Так как не все садоводы успели зарегистрировать собственность, предлагается продлить дачную амнистию ещё на пять лет. Законопроект об этом разработан группой депутатов и сенаторов, в том числе первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

«Мы считаем, что амнистия должна быть продлена не на один или два года, а на пять лет, для этого есть все основания, — отметил Павел Крашенинников, представляя законопроект на пленарном заседании. — С 1 сентября 2016 года, когда появился первый документ о дачной амнистии, за 14 лет в упрощённом порядке было оформлено 14 миллионов объектов».

В законопроекте речь идёт об индивидуальных жилых домах и домиках для сезонного использования, построенных на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Документ позволит россиянам без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость, отмечается в пояснении к проекту.





Председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам Олег Валенчук сказал «Парламентской газете», что садоводы ждут принятия этого законопроекта. «Считаю, что до 2026 года все желающие успеют воспользоваться дачной амнистией, это хороший запас времени, чтобы завершить процесс оформления домов в собственность», — отметил депутат.

Как подать уведомление о строительстве

Тех, у кого дача ещё только в проекте, амнистия не касается. Таким гражданам нужно подать уведомление о строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома. Оригинал заявления в бумажном виде предоставляется в МФЦ либо в федеральные, региональные или местные органы власти, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. К уведомлению нужно приложить копии правоустанавливающих документов на земельный участок. Скачать образец заявления можно на сайте госуслуг.

В заявлении следует указать паспортные данные, адрес и кадастровый номер земельного участка, сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в том числе их высоту, этажность, площадь. Согласно Градостроительному кодексу, в частном доме не может быть больше трёх надземных этажей. Высота строения не должна превышать 20 метров, а комнаты и помещения такого дома предназначены только для нужд, связанных с проживанием.