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Делаем лесной домик вместе с детьми

Делаем лесной домик вместе с детьми

Чтобы не просто сделать поделку за ребенка, а сделать ее  с ним, нужно придумать что-то несложное, но при этом очень интересное. Во-первых, чтобы ребенку было интересно участвовать, а значит, какие-то части он должен делать сам, во-вторых, поделка не должна занять последнее место, иначе охота что-то делать вообще у ребенка моментально пройдет.

Поэтому включаем фантазию и вперед. Для изготовления лесного домика понадобится не так уж много материалов, а самый главный — это небольшая тыква. Можно даже декоративную, чтобы поделка получилась компактной.

Заранее следует собрать разные веточки, сухие листочки, немного мха, камушки. Можно для украшения использовать практически все, что найдете в лесу. Главное небольшие размеры, относительно чистые и не самые хрупкие материалы.

За основу можно взять все что угодно. Плотный картон, тонкая фанера. Нужно вырезать ее по размеру, это будет площадка, на которой стоит и дом, и все стальное.

Тыкву нужно вычистить очень осторожно. Чтобы можно было сделать окно, дверь или и то, и другое. Затем срезаем низ, чтобы она крепко стояла. Тыква станет главной в нашей композиции. На верх тыковки делаем крышу. Связываем пучок травы и низ раздвигаем наподобие шапочки и надеваем на тыкву. Можно закрепить клеем, чтобы лучше держалось.


Теперь забор. Если это картон, то большого труда приклеить веточки потолще вертикально не составит, ну а если фанера, то придется взять клей посильнее. Отлично подойдет горячий пистолет. Переплетаем наши толстые веточки тонкими и получаем почти настоящий забор. Его можно сделать по всему периметру, а можно только наполовину, тут уж все зависит от того, какого размера ваша поделка.

Теперь можно поставить дерево. Для этого понадобится небольшая корявая веточка, закрепить ее нужно вертикально, сделать это можно при помощи пластилина. Не переживайте, когда мы закончим, ничего будет не видно. Эту веточку можно украсить разноцветными листочками, ягодами рябины.

Осталось совсем немного. Намазываем всю площадь вокруг дома и дерева клеем, дерево мажем так, чтобы пластилин тоже был весь покрыт, и укладываем мох. Слишком пушить его не нужно, нам же нужна настоящая лесная игрушка, поэтому мох берем совсем маленькими кусочками.

Кстати, покрыть крышу домика можно не только травой. Таким же образом можно связать опавшие листья. Только нужно выбирать не резные, совсем небольшие листочки.

Когда все высохнет, лишний мох можно убрать или просто сдуть. У вас получилась прекрасная поделка, которая способна победить и в садике, и в школе на конкурсе осенних поделок.

# Интересное
По материалам: planktons

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