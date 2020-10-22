Для гладкости, питания и увлажнения: масла для волос от 400 до 4000 рублей

Вадим Карасев

Масла, вопреки расхожему мнению, подходят не только обладательницам сухих, густых или вьющихся волос. Есть средства, которые помогают справиться с выпадением, восстановить повреждения от многочисленных укладок плойками или осветления, а также добавить блеск и увлажнить локоны, не оставив при этом жирной пленки. Собрали 11 масел для волос на все случаи жизни.

Восстанавливающее масло Olaplex No. 7 Bonding Oil (3 520 руб.)

Сушите волосы феном и вытягиваете утюжком каждый день? Тогда локоны, вероятно, отчаянно нуждаются в скорой помощи, и именно здесь в игру вступает масло для поврежденных волос от Olaplex.

Лечебная формула, наполненная маслом виноградных косточек и маслом зеленого чая, восстанавливает разрушенные связи внутри волоса, дарит блеск и мягкость. А главное — защищает от новых напастей: средство обеспечивает термозащиту до 230°C.





Восстанавливающее масло для всех типов волос Moroccanoil Oil Treatment (2 840 руб.)

Это средство, кажется, не нуждается в представлении! Если волосы выглядят сухими и/или тусклыми, как можно скорее добавьте это увлажняющее масло в повседневную бьюти-рутину. Оно наполнено аргановым маслом и экстрактом семян льна — оба они богаты жирными кислотами, которые убирают пушистость, обеспечивать термозащиту и придают волосам мягкость. Однако в составе немало силиконов (Cyclopentasiloxane, Dimethicone и Cyclomethicone), так что если выступаете против этого ингредиента, средство не для вас.





Сухое масло-спрей Silkening Oil, Davines (3 890 руб.)

Фишка этого масла для тонких волос от итальянской марки Davines в том, что оно сухое. При нанесении на влажные волосы облегчает расчесывание и обладает эффектом антифриз, то есть обещает сохранить прическу гладкой даже при дожде, мокром снеге или повышенной влажности, а также усмирить непослушные волоски.





Масло для волос 3 Miracle Oil Reconstructor, Aussie (430 руб.)

Формула с маслом австралийского ореха макадамия, маслом семян жожоба и маслом авокадо восстанавливает волосы не хуже люксовых аналогов. В этом удобном флакончике словно притаилась сказочная фея-крестная, готовая превратить локоны в мягкие и блестящие всего за три минуты.

Средство точно не опустошит семейный бюджет — оно стоит столько же, сколько большой латте из вашей любимой кофейни.





Питательное масло для волос мини-формат Gold Lust Nourishing Hair Oil, Oribe (3 592 руб.)

Любимое средство Дженнифер Лопес оправдывает свое название — оно дейсвительно роскошное (цена на это тоже непрозрачно намекает!). Внутри — редкие и ценные растительные ингредиенты, среди которых масла крамбе (масло абиссинской горчицы), мурумуру, бабассу, пенника лугового, арганы, ши, оливы, жасмина, черной смородины, экстракты личи, сандалового дерева, бергамота, арбуза... Список можно продолжать и продолжать.

Содержит биовосстанавливающий, протеиновый и растительный комплексы для разглаживания кутикулы и улучшения кровообращения кожи головы. Подвох в том, что на корни лучше его не наносить, иначе эффекта позавчерашней укладки не избежать (собственно, как и с любым маслом).





Разглаживающее масло Oil Wonders, Matrix (1 118 руб.)

У Matrix на выбор есть аж три вида масел: для защиты цвета, укрепляющее и разглаживающее. У них разные ароматы и немного отличающиеся составы (но нигде нет парабенов и сульфатов), однако по сути их задача — сделать волосы послушными, гладкими и придать им сияние.

Это экземпляр обогащен маслом семян амазонской пальмы мурумуру. Расход у него более чем экономичный: нужно нанести 1—2 капли масла на длину волос, уделяя особое внимание кончикам.





Масло для волос разглаживающее Oil Reflections, Wella Professionals (550 руб.)

Согрейте несколько капель этого легкого ароматного масла (с нотами ванили, пачули и иланг-иланга) в руках, затем нанесите его от середины длины до кончиков. Получите очень мягкие, гладкие, блестящие и увлажненные волосы (благодаря маслу макадамии и авокадо).

Текстура у него силиконовая, средство совсем не напоминает масло. Оно очень скользкое и не жирное (что не может не радовать).





Аргановое масло для волос All Soft, Redken (1 350 руб.)

Мало того, что это аргановое масло удивительно пахнет, так оно еще и универсально! Можно использовать как термозащиту, и для секущихся кончиков, и в маски добавлять для интенсивного ухода. Наносить можно как на влажные локоны, так и на сухие, чтобы завершить образ.





Сыворотка на масляной основе из новой серии RE/START, Revlon Professional (1 320 руб.)

Капли идеальны для тех, кто нещадно использует фены и утюжки. Это масло благодаря входящим в состав реконструирующим молекулам и маслам кокоса и камелии прекрасно подходит для использования перед сушкой — отличная профилактика сечения кончиков.





Многофункциональное масло-уход Elixir Ultime, Kerastase (3 590 руб.)

Хваленое масло-уход содержит масло марулы, камелии, кукурузных зерен, масло пракакси, экстракт масла амла и аргановое масло, которое не зря в Марокко называют "жидким золотом". Оно помогает вернуть волосам силу, блеск и защищает их от воздействия окружающей среды.

Совет от профессионалов: сначала попробуйте нанести масло на руки. Налейте его в ладони, а затем проведите пальцами, словно гребешком, по всей длине волос, чтобы равномерно распределить средство. Это поможет не переборщить.





Питательное аргановое масло Mythic Oil Nourishing Oil, L'Oreal Professionnel (1 344 руб.)

Попрощайтесь с секущимися кончиками и запутанными волосами с Mythic Oil от L'Oréal Professionnel. Его легкая и нежирная формула обеспечивает защиту при укладке и облегчает расчесывание.



