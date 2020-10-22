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Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о пострелизном контенте

Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о пострелизном контенте
Судя по рассказам разработчиков, Assassin’s Creed Valhalla станет многочасовым приключением, в котором будет чем заняться даже вне базовой кампании. Однако Ubisoft не собирается останавливаться на достигнутом — компания уже анонсировала два расширения, дополнительную сюжетную линию, а также несколько бесплатных обновлений с сезонными ивентами.

Первое DLC, «Гнев друидов», выйдет уже весной 2021 года и отправит викингов в Ирландию. Там игрокам в Assassin’s Creed предстоит столкнуться с последователями культа Детей Дану и разобраться с ними уже привычными методами. Помимо этого, в новой местности можно будет посетить Дублин и помочь с развитием торговли в этом городе.

Летом того же года викинги посетят Францию в дополнении «Осада Парижа». Как и предполагает название, игрокам предстоит захватить город всеми возможными средствами, в том числе и с помощью дипломатии. Оба DLC будут доступны обладателям Season Pass, а владельцы изданий Gold и Ultimate получат бонусную сюжетную линию «Легенда о Беовульфе».
Помимо прочего, Ubisoft выпустит и ряд бесплатных обновлений. Уже в конце 2020 года в поселении викингов пройдёт праздник Йоль, а весной 2021-го в Assassin’s Creed Valhalla появится новый режим под названием «Речной набег» с более сложными и интересными боевыми задачами, за выполнение которых положены крупные награды. Разработчики также планируют поддерживать игру и другими контентными патчами с ивентами, снаряжением и механиками.

Напомним, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября — игра будет доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Series X/S, а также на PlayStation 5 в день выхода консоли на рынок.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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