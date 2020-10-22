Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок

Анастасия Иванова

. Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины.

Помимо звездного состава о проекте известно очень мало, но постепенно фанаты начинают прояснять детали. Одной из главных загадок было время действия ленты.

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На новых снимках, сделанных журналистом Брэндоном Дэвисом на съемочной площадке в Чикаго, можно разглядеть эмблему такси Готэма (вымышленного города из комиксов о Бэтмене), на которой ясно указан 2019 год.

По всей видимости, действие ленты разворачивается в современном мире.

Помимо Роберта Паттинсона (в главной роли) в ленте принимают участие Колин Фаррелл, Зои Кравиц и Энди Серкис.

Премьеру фильма из-за пандемии перенесли на 4 марта 2022 года.