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Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок

Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
. Новые кадры со съемок фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза позволили фанатам предположить, когда разворачиваются события картины.

Помимо звездного состава о проекте известно очень мало, но постепенно фанаты начинают прояснять детали. Одной из главных загадок было время действия ленты.

[media=https://twitter.com/BrandonDavisBD/status/1317301928515276803?ref_src=twsrc%5Etfw]

На новых снимках, сделанных журналистом Брэндоном Дэвисом на съемочной площадке в Чикаго, можно разглядеть эмблему такси Готэма (вымышленного города из комиксов о Бэтмене), на которой ясно указан 2019 год.


По всей видимости, действие ленты разворачивается в современном мире.

Помимо Роберта Паттинсона (в главной роли) в ленте принимают участие Колин Фаррелл, Зои Кравиц и Энди Серкис.

Премьеру фильма из-за пандемии перенесли на 4 марта 2022 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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