Горнолыжная Турция как альтернатива курортам Европы

Лидия Мартынова

В зимнем сезоне 2020-2021 одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция. В пользу направления – развитая инфраструктура курортов, высокий уровень сервисс и привлекательные цены на туры. Сделали обзор предложений туроператоров по горнолыжной Турции.

ЧАРТЕРЫ CORAL TRAVEL ПОЛЕТЯТ В КАЙСЕРИ И ЭРЗУРУМ

Ведущие туроператоры определись с планами по горнолыжной Турции. Так, в зимнем сезоне туроператор снова ставит чартеры в Кайсери и Эрзурум туроператор Coral Travel.

Как рассказала «Вестнику АТОР» руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова, полетная программа из Москвы в Кайсери на рейсах Royal Flight стартует 27 декабря и продлится до 18 марта 2021 года. Вылеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям.

Полеты из Москвы в Эрзурум у Coral Travel запланированы на крыльях авиакомпании Royal Flight в период с 26 декабря по 17 марта. Рейсы стоят в расписании по средам и субботам.

Будет чартерная цепочка и из Санкт-Петербурга: перелеты в Эрзурум будут выполняться в период с 3 января по 28 марта по субботам. На рейсах Royal Flight по новым правилам в стоимость авиабилета включен багаж 10 кг + провоз горнолыжного оборудования (10 кг.).

В предложении Coral Travel представлены: на чартерах в Эрзурум – горнолыжный курорт Паландокен, на чартерах в Кайсери – сам город Кайсери, курорт Эрджиес, а также Каппадокия.

Стоимость туров Coral Travel на горнолыжные курорты Турции на Новый год стартует от 28 099 р. за человека при двухместном размещении. В стоимость включено: перелет, проживание, питание-завтраки, мед. страховка.

Стоимость туров Coral Travel на горнолыжные курорты Турции на Новый год стартует от 28 099 р. за человека при двухместном размещении. В стоимость включено: перелет, проживание, питание-завтраки, мед. страховка.

В отличии от отдыха на побережье, на горнолыжных курортах Турции не представлена концепция all inclusive. К услугам туристам «максимальное» питание – концепция FB+. Это трёхразовое питание + напитки во время приема пищи.

В частности, формат FB+ предлагается на курорте Паландокен и в нескольких отелях Кайсери / Эрджиеса. Чаще всего, объекты размещения на горнолыжных курортах Турции – это небольшие отели городского типа, где есть ресторан/бар и SPA-центр.

По информации Coral Travel, горнолыжные курорты Турции подойдут туристам с разным опытом катания. Здесь есть как «синие» трассы для начинающих, так и «черные» склоны, которые оценят опытные горнолыжники. Кроме того, на курортах работают горнолыжные школы, так что все желающие смогут нанять инструктора для себя или для детей.

Клиентам, отдыхающим на горнолыжных курортах Турции, туроператор Coral Travel предложит несколько экскурсий. Так, в Эрджиес возможны экскурсии по Кайсери и в Каппадокию, из Паландокена – экскурсии в Эрзурум.

НА КАКИЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ФОРМИРУЕТ ТУРЫ PEGAS TOURISTIK

Прямые рейсы на горнолыжные курорты Турции в сезоне Зима 2020-2021 заявил и туроператор PEGAS Touristik.

Чартеры Nordwind из Москвы в Эрзурум и Кайсери запланированы с 27 декабря по 28 марта. Провоз горнолыжного оборудования входит в стоимость авиабилета. Стоимость туров на новогодний период на курорт Паландокен – от 176 тыс.р. на двоих (7 ночей, отель 4*, завтраки).

Тур с размещением в Кайсери (центр города, отель 3*, завтраки) обойдется у этого оператора от 114 411 р. на двоих.

Также PEGAS Touristik предлагает отдых на таких горнолыжных курортах Турции как Улудаг и Карталкая – с перелетом в Стамбул в период с 21 декабря по 25 марта 2021 года.

Также PEGAS Touristik предлагает отдых на таких горнолыжных курортах Турции как Улудаг и Карталкая – с перелетом в Стамбул в период с 21 декабря по 25 марта 2021 года.

Стоимость туров на Новый год в Улудаг (6 ночей) – от 148 тыс. р. на двоих, в Карталкая – от 227 тыс. р. на двоих. Города вылетов прямых рейсов в Стамбул: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань.

По информации туроператорских компаний «Библио-Глобус», TEZ TOUR и «Интурист», у них пока нет планов по горнолыжному продукту на турецком направлении.

«Мы традиционно специализировались на европейских горнолыжных курортах Австрии, Франции и Италии. В этом сезоне упор будет сделан на российские горнолыжные курорты», - сообщили в пресс-службе «Интуриста».

В ТУРЦИЮ БУДУТ ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНИКОВ И НА РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ

Отправиться на горнолыжный отдых в Турцию можно будет и на регулярном рейсе.

Например, пакетные туры на горнолыжные курорты через Стамбул на базе регулярной перевозки предложит «Русский Экспресс». Туроператор выставит продукт в продажу, как только появятся цены на отели. По прогнозам, это произойдет в ноябре.

Рассматривают возможность добавления горнолыжных туров в Турцию в свой ассортимент и в туроператорской компании Space Travel.

На горнолыжных курортах Турции, например, на Паландокене есть отели премиального уровня (Sway 5*), которые можно рекомендовать требовательным клиентам.

«Аргументами «за» данный продукт являются относительно невысокий уровень цен по сравнению с европейскими объектами аналогичного уровня. При этом клиенты получают традиционное турецкое гостеприимство, а большинство отелей предоставляют сервис в формате FB+ с уже включенными в стоимость ски-пассами», - объясняют свой выбор в Space Travel.

Эксперты Space Travel подчеркивают и тот факт, что на горнолыжных курортах Турции, например, на Паландокене есть отели премиального уровня (Sway 5*), которые можно рекомендовать требовательным клиентам.