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Город Дно второй год подряд стал самым матерящимся в стране

Город Дно второй год подряд стал самым матерящимся в стране

Город Дно Псковской области второй год подряд признан самым матерящимся в России. Рейтинг составили специалисты Digital-агентства "Интериум", пишет КП. 

Матерный индекс у лидера — 1786,05. Он с большим отрывом опережает Краснодар (131,87). Тройку замыкает Москва с показателем 111, 87. 

В этом году мегаполисы потеснили менее населенные города. В десятке также Калининград (109,3), Санкт-Петербург (105,22), Анапа (88,16), Мурманск (84,35), Ростов-на-Дону (83,92), Петрозаводск (82,38) и Владивосток (79,25). 

Аналитики отмечают, что в целом мата стало больше, а запас брани увеличился на 91 слово. Это связывают с психологическим состоянием и настроением людей из-за пандемии и финансовых трудностей. 

В прошлом году, как писал Ruposters, в пересчете на 10 тысяч населения мат употребляли 1138 жителей Дна.

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По материалам: uposters.ru

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