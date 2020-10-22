Гороскоп на 2021 год по году рождения

Вадим Карасев

В восточном календаре есть двенадцать животных-символов. Эксперты рассказали о том, каким будет 2021 год Быка год для людей с любым годом рождения, как привлекать больше удачи и где искать успех.

Год Белого Металлического Быка обещает быть беспокойным, немного сумбурным и в каких-то аспектах даже провокационным. Это далеко не самое простое время, поэтому советы экспертов для людей с разными датами рождения будут крайне полезными. Если вы не знаете, в год какого животного родились, воспользуйтесь помощью простой таблицы.





Крыса

Для энергичных и ярких людей этого Знака 2021 год станет временем новых возможностей. Нужно лишь запастись небольшим терпением, чтобы всё получилось. Рожденные в год Крысы будут обладать большим запасом терпения и сил, поэтому даже сложные препятствия на пути они смогут преодолеть без особых проблем. Этим людям удастся изменить реальность вокруг себя. Изменить жизнь помогут десять действий, ведущих к счастью. Это будет очень продуктивный год для Крыс.

Бык

Это год Быка, поэтому всем, кто родился под его покровительством, нельзя будет сидеть на месте и ждать у моря погоды. В самом начале года этих людей выручит развитая эмпатия, мощная интуиция. Ближе к середине апреля эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Быкам активизировать все свои внутренние ресурсы. В 2021 году людям этого восточного Знака не рекомендуется пускать на самотек дела, лениться и добиваться поставленных задач хитростью или обманом.

Тигр

Рожденным в год Тигра удача будет улыбаться всё это время. Единственная проблема, которая может то и дело сбивать с толку — невозможность договориться с людьми. В работе и бизнесе Тиграм не помешает толика дипломатичности, а дома избежать ссор и скандалов помогут специальные заговоры. Не стоит провоцировать близких людей на негатив, упрекать их и критиковать без цели. Наоборот, нужно принимать их сторону и демонстрировать свою любовь. Если дома будет порядок и покой, то удача будет рядом.

Кролик

Кролик и Бык сочетаются не во всем, поэтому этим людям стоит быть осторожнее во всех сферах жизни. Особенно это касается деловых и любовных знакомств. В работе и бизнесе лучше смотреть не на слова, а на поступки людей. Только они скажут правду. В отношениях лучше сначала проверять любовную совместимость. Если без оглядки пуститься в любовное приключение, можно наломать дров. Также в 2021 году Кроликам лучше не тратить много денег необдуманно.

Дракон

У Драконов первая половина года обещает быть крайне непростой. Мощный заговор от проблем и неудач поможет вернуться на победную тропу, если что-то пойдет не так. Также людям этого Знака понадобится больше времени проводить в делах. Их может настигнуть стремление к лени и прокрастинации. Нужно помнить, что те, кто больше работают, больше получают. И дело касается не только деловой сферы. В любви тоже придется потрудиться, но уже летом и осенью.

Змея

Для людей этого года рождения 2021 год Быка станет временем, когда все основные проблемы, которые касаются всех вокруг, будут обходить их стороной. Можно будет наблюдать, как люди встречаются с проблемами и негативом, а у Змей в делах царит штиль. Змеям важно защитить себя от чужой негативной энергии, от пессимистичных и угрюмых людей. Стоит искоренить это и в себе самих, чтобы стать более привлекательными, продуктивными.

Лошадь

Рожденным в год Лошади год Быка может принести семейные неурядицы. Также не исключено, что появится много побочных дел и забот, забирающих время и энергию. В таком случае этим людям стоит почаще пользоваться медитацией на снятие стресса, тревоги и усталости. Обрести силы также помогут простые прогулки, занятия спортом, смена обстановки. Здоровье — это то, за чем людям этого Знака нужно будет следить очень пристально. Весной, осенью и зимой эксперты советуют им больше путешествовать и не сидеть на месте.

Коза

2021 год для этих людей станет временем изменения внутреннего мира. Вполне возможно, что рожденные в год Козы смогут побороть неуверенность и страхи, найти новую работу, новые увлечения, монетизировать свои таланты. Что касается сферы любви, то в этом направлении стоит бороться с негативными установками, которые разрушают отношения. Одиноким Козам лучше не бояться проявлять инициативу, иначе можно весь год провести в уединении. Эксперты советуют больше общаться с друзьями.

Обезьяна

Обезьянам в 2021 понадобится больше осторожности. Существует пять вещей, которые приводят к черной полосе. Именно их и нужно опасаться больше всего. Удача будет то приходить, то уходить, поэтому надеяться на волю случая просто нельзя. Обезьянам понадобится немного хитрости и наглости, чтобы добиться наилучших результатов во всех сферах жизни. Самое благоприятное время в год Быка для этих людей — лето и весна.

Петух

Этим ярким людям будет часто улыбаться удача. Весь 2021 год для них будет запоминающимся, очень динамичным и в какой-то мере загадочным. Судьба то и дело будет преподносить им сюрпризы в виде новых знакомств. Эксперты рекомендуют рожденным в год Петуха следить за хорошими приметами, предвещающими счастье и процветание. Вселенная обязательно даст позитивный знак о приближении счастья. Петухам категорически не рекомендуется общаться с токсичными людьми.

Собака

К Собакам станут с первых дней 2021 года тянуться люди, особенно если им нужна будет эмоциональная поддержка. Лучше не отказывать им в этом. Эксперты отмечают, что среди всего многообразия людей одиноким Собакам удастся найти вторую половинку. Самый сильный заговор на любовь поможет найти и построить отношения либо удержать их. В финансовой и рабочей сферах Собакам тоже будет везти. Это идеальное время для покупок, вложения средств в собственное развитие.

Свинья

Людям этого года рождения эксперты рекомендуют сфокусироваться на финансовой сфере. Если не везет с деньгами, можно обратиться за помощью к трем способам избавления от проблем. Настало время найти работу мечты, полезное хобби. Всем, кто работает в творческой сфере, в 2021 году необходимо будет продвигать свои новые идеи и не бояться экспериментировать. Тем, кто работает с людьми и постоянно общается с клиентами, придется бороться с застенчивостью. Произвести впечатление на окружающих поможет юмор.