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Госдума поддержала проект о единой минимальной цене на табак

Госдума поддержала проект о единой минимальной цене на табак
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию.

Законопроект ужесточает ценовую политику в отношении продажи табачных изделий и уточняет положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий.

Законопроектом предлагается установить единую минимальную цену, которая будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям. При этом реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

"Одновременно предлагается ввести запрет на реализацию потребителям табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными ниже уровня единой минимальной цены по истечении шести месяцев с момента повышения ставок акцизов, и соответственно, начала действия новой единой минимальной цены", - говорится в пояснительной записке.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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