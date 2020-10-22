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Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора

Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.

Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации принятых поправок в конституцию.

"Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры будут назначаться на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а освобождаться от должности президентом Российской Федерации", - говорится в проекте закона.

Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.

# Политика
По материалам: ria.ru

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