Грозит кризис. Авиакомпании запросили у правительства допсубсидии

Анастасия Иванова

Российские авиакомпании обратились к правительству с просьбой о материальной поддержке в связи с пандемией коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Речь идет о дополнительных субсидиях в размере 50 миллиардов рублей. Соответствующее письмо на имя премьера Михаила Мишустина написал глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

В качестве обоснования данной просьбы представители авиакомпаний называют приближение сложного для рынка зимнего сезона и риск банкротства из-за снижения пассажиропотока без полного возобновления международного авиасообщения.

СНГ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что россиянам позволят менять билеты на некоторые рейсы.