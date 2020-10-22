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Грозит кризис. Авиакомпании запросили у правительства допсубсидии

Грозит кризис. Авиакомпании запросили у правительства допсубсидии
Российские авиакомпании обратились к правительству с просьбой о материальной поддержке в связи с пандемией коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Речь идет о дополнительных субсидиях в размере 50 миллиардов рублей. Соответствующее письмо на имя премьера Михаила Мишустина написал глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair.

В качестве обоснования данной просьбы представители авиакомпаний называют приближение сложного для рынка зимнего сезона и риск банкротства из-за снижения пассажиропотока без полного возобновления международного авиасообщения.


СНГ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что россиянам позволят менять билеты на некоторые рейсы.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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