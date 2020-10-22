Хэллоуин близко: 55 вариантов макияжа под маску

Вадим Карасев

Макияж на Хэллоуин обычно подбирается под костюм, который можно купить в последнюю минуту или смастерить самостоятельно, тщательно продумывая каждую деталь. Однако в этом году главной деталью наряда станет защитная маска. Большинство масштабных вечеринок отменены, но некоторые все-таки пройдут в онлайн-формате, так почему бы не придумать крутой бьюти-образ? Собрали интересные идеи.

В этом году Хэллоуин, без сомнения, будет самым странным из всех, что у нас были. Независимо от того, проводите ли вы 365 дней в нетерпеливом ожидании костюмированных вечеринок с привидениями и украшаете ли дом тыквами, этот своеобразный праздник — еще один повод отвлечься от не самой позитивной новостной повестки последних месяцев. Мы попросили бьюти-экспертов дать нам парочку советов, как подготовиться к Хэллоуину.

Украсьте саму маску

Реальность такова, что медицинскую маску все-таки придется надеть. Но есть и хорошие новости. По мнению Джона Стэплтона, национального визажиста M.A.C, вместо того чтобы подбирать маску под костюм, можно украсить саму маску.

Люди приклеивают зубы вампира или красные помпоны вместо клоунского носа, используют другие странные предметы реквизита. Если вы готовы мыслить нестандартно, то получите массу удовольствия, надо лишь покреативить и дополнить свою маску необычным рисунком или аппликацией, — советует эксперт.





Больше сияния

Нет лучшего повода для глиттера, чем Хэллоуин. Луис Карреро, знаменитый визажист и тренер KVD Vegan Beauty, предлагает попробовать образ, вдохновленный сериалом "Эйфория". Понадобятся хайлайтер и блестки.Начните с использования праймера с липкой текстурой, например, такого как Shake Primer KVD Vegan Beauty's Shake Primer, и обильно нанесите его на все веко. Затем пальцами, а не кистью нанесите блеск для дополнительного мерцания на все подвижное веко, — объясняет эксперт.

Кожа должна оставаться свежей и влажной. В этом поможет масло, содержащее антиоксиданты, например, Tata Harper's Beautifying Face Oil. Затем смешайте увлажняющий праймер с блестками или мерцанием и нанесите пальцами на скулы, лук Купидона и переносицу для мягкого сияния.

Финальный штрих — украсить маску блестками, стразами или пайетками.





Стойкость — превыше всего

Ожидаемо, что в этом году еще большей популярностью будет пользоваться акцент на глазах в макияже, так как неотъемлемой частью образа станет маска. В любом случае лучшей основой макияжа будет идеальная кожа.Начинать мейк стоит с праймеров. Они отвечают за ровную текстуру кожи, становятся идеальной основой для декоративных продуктов и обеспечивают стойкость макияжа на всю ночь. Благодаря им тональное средство точно не отпечатается на маске, телефоне или одежде, — говорит эксперт Urban Decay Людмила Половникова.

Если хочется в такую ночь "поиграть" с цветом кожи, то обратите внимание на профессиональные кастомайзеры для лица. Белый кастомайзер позволит сделать тональное средство светлее настолько, насколько пожелаете. Просто смешайте его с тоном или используйте самостоятельно. Красный кастомайзер делает тон теплее и темнее — для дьявольски притягательного образа то, что нужно.





Кстати, возвращаясь к глиттеру. Хэллоуин — отличный повод добавить его не только в макияж глаз. Удобнее всего работать с глиттером с текстурой геля. Нанести его плоской кистью на скулы и боковые части лба — и образ русалочки готов.

А если поверх тонального средства баффирующей кистью для тона нанести хайлайтер для лица и тела Moondust от Urban Decay в оттенке Moonspoon, кожа будет переливаться на свету, как у вампиров из саги "Сумерки".

Посмотри в глаза

В макияже глаз тоже не стоит стесняться. Создайте яркие необычные smoky eyes, используя гелевые цветные карандаши как основу. Главное, чтобы они были кремовой формулы: это позволит легко растушевать средство. На основе из таких карандашей оттенки теней заиграют по-новому. Выбрать их можно под цвет карандаша для более ярких и насыщенных образов или сыграть на контрасте.





Черный карандаш в оттенке Perversion, несомненно, добавит драмы в образ. Сочетайте его с фиолетовыми оттенками теней из палетки Ultraviolet. Фиолетовые оттенки сейчас на пике популярности, к тому же они загадочным образом круто работают со всеми цветами глаз: зеленые глаза приобретут изумрудный оттенок, карие глаза — ореховый, голубые становятся цвета морской волны, — говорит Людмила Половникова.





Все тени марки можно наносить как сухим, так и влажным способом. В этом поможет спрей для фиксации макияжа. Наберите тени на сухую кисть и распылите на нее спрей: оттенки теней станут еще ярче.

Хотите стать скелетом в этот Хэллоуин? Наденьте маску с принтом черепа или попробуйте нарисовать свой собственный принт на простой белой тканевой маске.

Уход за кожей = макияж

Есть и такой бьютихак — использовать глиняную маску (например, Neutrogena). Нужно, чтобы она подсохла и потрескалась, и образ готов. А в конце ночи просто смойте ее и ложитесь спать, бонус — ваша кожа будет безупречной. Главное — после не забудьте использовать насыщенный увлажняющий крем, если вы планируете оставить маску более чем на час, — советуют эксперты.

Мы собрали несколько десятков идей макияжа на Хэллоуин, которые можно легко адаптировать под маску: от образов, вдохновленных "Эйфорией", до необычных костюмов на Хэллоуин, похожих на настоящие произведения искусства.











