Идут ли Тэхену татуировки на лице?
Тэхён (Taehyung) из к-поп группы BTS умеет заинтересовать поклонников своими необычными поступками. Как-то раз айдол выложил селфи, где у него видна татуировкой под правым глазом. АРМИ сразу же отметили, как это смело с его стороны, учитывая то, что отношение к тату в Южной Корее до сих пор в большинстве случаев негативное.
Тогда Тэхён сделал татуировку, которая держится только несколько дней. Возможно, в глубине души айдол даже хочет набить себе тату, но почему-то никак не может решиться. Музыкант BTS отлично понимает, что это на всю жизнь. Он хочет максимально ответственно подойти к этому вопросу, поэтому если музыкант решится на такой поступок, то это будет хорошо взвешенное решение, но никак не импульсивное желание.
«Тени вроде меня»,— написано на щеке Тэхёна.
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Поклонники и другие пользователи сети также интересуются, почему именно такие слова написаны на лице Ви, какое значение они имеют? Ты знаешь ответ на этот вопрос? Пиши в комментариях.Подпишись на нас в Яндекс Новости