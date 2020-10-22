Идут ли Тэхену татуировки на лице?

Влада Некрасова

Тэхён (Taehyung) из к-поп группы BTS умеет заинтересовать поклонников своими необычными поступками. Как-то раз айдол выложил селфи, где у него видна татуировкой под правым глазом. АРМИ сразу же отметили, как это смело с его стороны, учитывая то, что отношение к тату в Южной Корее до сих пор в большинстве случаев негативное.

Тогда Тэхён сделал татуировку, которая держится только несколько дней. Возможно, в глубине души айдол даже хочет набить себе тату, но почему-то никак не может решиться. Музыкант BTS отлично понимает, что это на всю жизнь. Он хочет максимально ответственно подойти к этому вопросу, поэтому если музыкант решится на такой поступок, то это будет хорошо взвешенное решение, но никак не импульсивное желание.

«Тени вроде меня»,

— написано на щеке Тэхёна.

Пользователи сети предлагают пройти голосование. Какой снимок АРМИ нравится больше?

Поклонники и другие пользователи сети также интересуются, почему именно такие слова написаны на лице Ви, какое значение они имеют? Ты знаешь ответ на этот вопрос? Пиши в комментариях.

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