Инсайдеры: Лили Джеймс была "в ужасе" после появления в СМИ ее романтичных фото с женатым Домиником Уэстом

Вадим Карасев

Вот уже вторую неделю в прессе обсуждается новый любовный треугольник, участниками которого стали 50-летний Доминик Уэст, его 49-летняя супруга Кэтрин Фицджеральд и коллега по съемкам, 31-летняя Лили Джеймс. Разговоры начались после того, как в сети были опубликованы снимки из романтической поездки Доминика и Лили в Рим, на которых они вели себя как влюбленная пара и целовались.

Сегодня появились некоторые новые подробности этой истории. В беседе с изданием Us Weekly инсайдеры рассказали, как Лили отреагировала на неожиданное появление в сети ее неоднозначных фотографий с женатым Уэстом.





Лили Джеймс

Доминик и его жена хотели выступить единым фронтом в этой ситуации. При этом Лили была в ужасе от этих снимков не меньше, чем сама Кэтрин. Это обострило не только их личные, но и рабочие отношения с Домиником,

— рассказал аноним.

Напомним, что спустя несколько дней после появления тех самых снимков была опубликована вторая партия фотографий Доминика и Лили, сделанных в аэропорту в самом начале их путешествия. Наряду с этим некоторые очевидцы поделились своими наблюдениями за парой и рассказали, что после выхода из самолета они сразу же сняли с себя защитные маски и принялись целоваться и обниматься.





Доминик Уэст

На следующий день после появления фото Доминик Уэст и его супруга Кэтрин Фицджеральд неожиданно выступили с заявлением перед журналистами. Они сообщили, что по-прежнему вместе, и поцеловались прямо перед репортерами. Позже инсайдеры рассказали, что на самом деле Кэтрин вне себя от злости и пока не намерена прощать мужа. На этот шаг Фицджеральд якобы пошла, чтобы попросту сохранить лицо.





Доминик Уэст и Кэтрин Фицджеральд

Лили же пока не давала какого-то развернутого комментария по этому поводу. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, девушка даже отказалась от участия в нескольких шоу в рамках промотура ее нового фильма "Ребекка". В недавней беседе с британским Harper's Bazar она лишь заявила, что не будет обсуждать, встречается она с кем-то или нет. Там же Джеймс дала несколько советов самой себе в юности.

Не будь одержима мальчиками! Тусуйся со своими подружками и не принимай все так близко к сердцу — будь к себе добра!

— сказала тогда Лили.





Лили Джеймс

Напомним, что незадолго до появления в сети снимков с Уэстом Лили Джеймс в очередной раз рассталась с 37-летним бойфрендом Мэттом Смитом. Отношения же Доминика Уэста напоминали настоящую идиллию: он уже 10 лет живет в браке с любовью своей юности Кэтрин Фицджеральд и воспитывает с ней четверых детей (у звезды сериала "Любовники" также есть взрослая дочь от предыдущих отношений).









Доминик Уэст и Кэтрин Фицджеральд