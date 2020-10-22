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Инсайдеры: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус уже обсуждают помолвку

Инсайдеры: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус уже обсуждают помолвку

34-летний Роберт Паттинсон и 28-летняя Сьюки Уотерхаус встречаются около двух лет. За это время в прессе уже неоднократно появлялись слухи о том, что звездная пара обручилась и готовится к свадьбе, однако эта информация пока так и не получила официального подтверждения.

Тем не менее в окружении звезд продолжают обсуждать, что с недавнего времени отношения актера и модели вышли на новый уровень. В недавней беседе с изданием E! News близкий друг влюбленных рассказал, что сейчас Роберт и Сьюки как никогда близки к тому, чтобы связать себя узами брака.


Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон

Роб и Сьюки определенно уже обсуждали свою помолвку, но при этом они предпочитают не спешить в этом деле. Сьюки не давит на бойфренда, и они оба невероятно преданы друг другу,

— поделился аноним.


Сьюки Уотерхаус

Источник, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Паттинсон и Уотерхаус по-настоящему влюблены и счастливы друг с другом. Он также отметил, что за последний год их отношения стали еще ближе и надежнее:

Они действительно хорошая пара! Роберт и Сьюки вместе уже несколько лет и кажутся очень счастливыми. Последний год они провели вместе в Великобритании, и за это время их отношения стали крепче, чем когда-либо.


Роберт Паттинсон

Возможная помолвка Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус обсуждалась еще в середине этого лета. Тогда слухи появились после того, как репортеры заметили у девушки золотое кольцо на том самом пальце. Поговаривали, что Паттинсон сделал возлюбленой предложение руки и сердца еще на рождественских каникулах, а пышная свадьба ждет их уже летом.

Лето прошло, и разговоры о свадьбе звезд так и остались разговорами. Известно лишь, что карантин Роберт и Сьюки провели вместе в Лондоне. Пара вообще предпочитает не посвящать журналистов в подробности своей личной жизни. Первые слухи об их романе появились еще в 2018 году, когда они были замечены на свидании в модном районе Лондона Ноттинг-Хилл. С тех пор пара избегает каких-либо комментариев в прессе по поводу своих отноношений.


Напомним, что до встречи со Сьюки Роберт Паттинсон несколько лет встречался с певицей, известной под псевдонимом FKA twigs: их отношения продолжались с 2014 по 2017 год и они даже были помолвены. До этого же у Паттинсона был роман с коллегой по съемкам в киносаге "Сумерки" Кристен Стюарт. В списке бывших звездных бойфрендов Уотерхаус, в свою очередь, числятся Брэдли Купер, Джеймс Марсден, Нат Вульф и Ричард Мэдден.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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