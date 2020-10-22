Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере

Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере

Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика считает Россию одним из своих основных партнёров в оборонной и военно-технической сфере. В эксклюзивном интервью информагентству Sputnik накануне, 21 октября, спикер иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран считает Россию одним из своих основных партнёров в военной области, и отметил, что две страны могут расширить сотрудничество на этом направлении после того, как истёк срок международного эмбарго на поставки оружия ИРИ.

«Переговоры между Тегераном и Москвой сейчас проходят в рамках Совместной комиссии по сотрудничеству в сфере обороны. В этих же рамках реализуются программы сотрудничества официальных лиц двух стран, в том числе по региональным и международным вопросам», — отметил Хатибзаде.

Он подчеркнул, что любая закупка оружия у «дружественных стран» будет зависеть от основных потребностей Ирана, и Тегеран отныне может получить любую продукцию военного назначения без каких-либо юридических ограничений исходя из потребностей обороны страны.

Как сообщало ИА Newstes, Россия готова поставить Ирану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, заявил 4 октября посол РФ в ИРИ Леван Джагарян. «Как вы знаете, (ЗРК) С-300 были поставлены (Ирану). У России нет проблем с поставкой С-400, и это не было проблемой с самого начала», — отметил дипломат в интервью иранской газете Resalat. Москва не опасается угроз Вашингтона в отношении продажи оружия Ирану после истечения 18 октября международного эмбарго против Тегерана, установленного в 2015 году резолюцией Совета Безопасности ООН, подчеркнул Джагарян. Если у Ирана есть конкретные предложения по закупкам вооружений у России, они могут быть тщательно изучены, добавил посол.

Президент США Дональд Трамп 21 сентября подписал исполнительный указ о санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений после истечения в текущем месяце срока действия эмбарго, установленного СБ ООН в 2015 году. Указ позволяет американской администрации вводить ограничительные меры в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Согласно документу, США смогут вводить рестрикции против как физических, так и юридических лиц, занимающихся поставками, продажей или передачей обычных вооружений Тегерану. Кроме того, санкции будут вводиться за предоставление Тегерану «любого рода технической подготовки, финансовых ресурсов, консультаций, а также другого рода помощи, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием и применением оружия». Ограничения предусмотрены и против тех, кто оказывает поддержку уже находящимся в чёрном списке в связи с введёнными в рамках данного указа санкциями.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Гороскоп на 2021 год по году рождения
Гороскоп на 2021 год по году рождения
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили

Топ на сегодня

Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест

Еще по теме

На полях Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН состоялась встреча министров обороны России и Индии
СМИ: Владимир Путин «переиграл» лидеров западных стран
В Баку открывается азербайджано-российский региональный форум
Путин отметил недобросовестную конкуренцию в сфере ВТС?