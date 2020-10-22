Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере

Алексей Вольцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика считает Россию одним из своих основных партнёров в оборонной и военно-технической сфере. В эксклюзивном интервью информагентству Sputnik накануне, 21 октября, спикер иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран считает Россию одним из своих основных партнёров в военной области, и отметил, что две страны могут расширить сотрудничество на этом направлении после того, как истёк срок международного эмбарго на поставки оружия ИРИ.

«Переговоры между Тегераном и Москвой сейчас проходят в рамках Совместной комиссии по сотрудничеству в сфере обороны. В этих же рамках реализуются программы сотрудничества официальных лиц двух стран, в том числе по региональным и международным вопросам», — отметил Хатибзаде.

Он подчеркнул, что любая закупка оружия у «дружественных стран» будет зависеть от основных потребностей Ирана, и Тегеран отныне может получить любую продукцию военного назначения без каких-либо юридических ограничений исходя из потребностей обороны страны.

Как сообщало ИА Newstes, Россия готова поставить Ирану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, заявил 4 октября посол РФ в ИРИ Леван Джагарян. «Как вы знаете, (ЗРК) С-300 были поставлены (Ирану). У России нет проблем с поставкой С-400, и это не было проблемой с самого начала», — отметил дипломат в интервью иранской газете Resalat. Москва не опасается угроз Вашингтона в отношении продажи оружия Ирану после истечения 18 октября международного эмбарго против Тегерана, установленного в 2015 году резолюцией Совета Безопасности ООН, подчеркнул Джагарян. Если у Ирана есть конкретные предложения по закупкам вооружений у России, они могут быть тщательно изучены, добавил посол.

Президент США Дональд Трамп 21 сентября подписал исполнительный указ о санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений после истечения в текущем месяце срока действия эмбарго, установленного СБ ООН в 2015 году. Указ позволяет американской администрации вводить ограничительные меры в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Согласно документу, США смогут вводить рестрикции против как физических, так и юридических лиц, занимающихся поставками, продажей или передачей обычных вооружений Тегерану. Кроме того, санкции будут вводиться за предоставление Тегерану «любого рода технической подготовки, финансовых ресурсов, консультаций, а также другого рода помощи, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием и применением оружия». Ограничения предусмотрены и против тех, кто оказывает поддержку уже находящимся в чёрном списке в связи с введёнными в рамках данного указа санкциями.