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Изменён размер пособия при увольнении с военной службы

Изменён размер пособия при увольнении с военной службы

Тема: Какие законы вступают в силу


Кабинет министров пересмотрел правила выплаты денежного довольствия военным, проходящим службу в формированиях, дислоцированных за пределами Российской Федерации, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах. Решение принято постановлением Правительства РФ от 12 октября 2020 года № 1658. Документ вступает в силу 22 октября 2020 года.

Ранее при увольнении с военной службы выплачивалось единовременное пособие в размере двух месячных окладов в соответствии с занимаемой воинской должностью.

Теперь его размер будет определяться в соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», исходя из размеров месячных окладов.

Согласно документу, военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, при увольнении с военной службы выплачивается единовременное пособие в размере одного оклада по воинской должности, а указанному лицу из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, — в размере пяти окладов по воинской должности.

Выплата не положена, если увольнение связано с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военному наказания в виде лишения свободы, с отчислением из военных училищ и вузов за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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