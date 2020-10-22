Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Вадим Карасев

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. Его начали проверять по инициативе Росгвардии после внутренней проверки ведомства.

О задержании Милейко стало известно в среду. "Военным следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он задержан", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что в отношении Милейко действительно проводилась служебная проверка, "в связи с чем и было принято решение об освобождении его от занимаемой должности и увольнении".

"В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающихся бывшего заместителя директора Росгвардии С. И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе", - добавил Грибакин.

Согласно версии следствия, в 2012 году супруга Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская. Кроме того, его проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию.

Ранее бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева задержали в Ставрополе в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.