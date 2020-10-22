Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. Его начали проверять по инициативе Росгвардии после внутренней проверки ведомства.

О задержании Милейко стало известно в среду. "Военным следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он задержан", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что в отношении Милейко действительно проводилась служебная проверка, "в связи с чем и было принято решение об освобождении его от занимаемой должности и увольнении".

"В связи с появившимися публикациями в СМИ, касающихся бывшего заместителя директора Росгвардии С. И. Милейко, заявляем, что с лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе", - добавил Грибакин.

Согласно версии следствия, в 2012 году супруга Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская. Кроме того, его проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию.

Ранее бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева задержали в Ставрополе в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гороскоп на 2021 год по году рождения
Гороскоп на 2021 год по году рождения
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести
Чонгук стал режиссером клипа «MV» для нового альбома BTS
Чонгук стал режиссером клипа «MV» для нового альбома BTS
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
Хэллоуин близко: 55 вариантов макияжа под маску
Хэллоуин близко: 55 вариантов макияжа под маску
Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив
Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

Топ на сегодня

Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО

Еще по теме

СМИ сообщили о громких отставках в Росгвардии
Два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку - СМИ
СМИ сообщили об увольнении трех генералов Росгвардии
СМИ узнали об уходе первого заместителя главы Росгвардии