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Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив

Эксперты: КПРФ переживает кризис и не имеет дальнейших перспектив
КПРФ утратила авторитет, став бесперспективной партией, которая в настоящее время проходит очевидный политический кризис лидерства, кризис идей и новизны, кризис технологической подачи. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся сегодня в формате видеоконференции.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Олега Матвейчева, партия упустила хороший шанс, который у нее возник после пенсионной реформы. В частности, речь идет о том, что члены КПРФ не только не воспользовались падением рейтингов "Единой России" на фоне предложенных изменений, но и сами уступили "второе место" фракции ЛДПР. Кроме того, эксперт раскритиковал радикальную позицию партии.

# Политика
По материалам: ria.ru

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