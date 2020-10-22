Это слишком горячо! Новое видео Чонгука с хвостиком

Анастасия Иванова

Готовьтесь, любители айдола Чонгука (Jungkook), сегодня красавчик готов распустить перед вами свою прекрасную блестящую шевелюру!

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Наверное, вы уже были на стриме, который организовал Золотой Макнэ, но для тех, кто случайно пропустил его, рассказываем: ангелочек зашел на BANGTANTV без предупреждения для того, чтобы сделать обожаемой армии красивый сюрприз и поделиться информацией о предстоящем альбоме «BE». Разумеется, ему удалось произвести впечатление на поклонников своим внешним видом, но тот момент, когда парень распустил свои волосы из хвостика АРМИ запомнили больше всего.

Гуку шутливо позавидовали, ведь айдолу хорошо с любой прической!

«Смотрите, он снял резинку, два раза провел рукой и они легли как будто ему только что прическу сделал лучший стилист мира. Он что, кукла Барби? Почему это так со мной не работает?»

— смеялся тинейджер в комментариях.

Женская часть аудитории отметила, что его образ слишком горяч и теперь никто не сможет спокойно спать, насмотревшись на сексуального азиатского короля сцены.

«О майн год»,

[media=https://twitter.com/taebokkiii/status/1318814125468704769?ref_src=twsrc%5Etfw]

— кратко, но емко высказалась девушка, прикрепив к сообщению множество эмодзи с изображением огня.Подпишись на нас в Яндекс Новости