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Это слишком горячо! Новое видео Чонгука с хвостиком

Это слишком горячо! Новое видео Чонгука с хвостиком

Готовьтесь, любители айдола Чонгука (Jungkook), сегодня красавчик готов распустить перед вами свою прекрасную блестящую шевелюру!


[media=https://twitter.com/jikoosblue/status/1318813725650866176?ref_src=twsrc%5Etfw]

Наверное, вы уже были на стриме, который организовал Золотой Макнэ, но для тех, кто случайно пропустил его, рассказываем: ангелочек зашел на BANGTANTV без предупреждения для того, чтобы сделать обожаемой армии красивый сюрприз и поделиться информацией о предстоящем альбоме «BE». Разумеется, ему удалось произвести впечатление на поклонников своим внешним видом, но тот момент, когда парень распустил свои волосы из хвостика АРМИ запомнили больше всего.

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Jk on live

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Гуку шутливо позавидовали, ведь айдолу хорошо с любой прической!

«Смотрите, он снял резинку, два раза провел рукой и они легли как будто ему только что прическу сделал лучший стилист мира. Он что, кукла Барби? Почему это так со мной не работает?»

— смеялся тинейджер в комментариях.

Женская часть аудитории отметила, что его образ слишком горяч и теперь никто не сможет спокойно спать, насмотревшись на сексуального азиатского короля сцены.

«О майн год»,

— кратко, но емко высказалась девушка, прикрепив к сообщению множество эмодзи с изображением огня.
[media=https://twitter.com/taebokkiii/status/1318814125468704769?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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