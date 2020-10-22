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Кабмин Украины переходит на онлайн-формат работы

Кабмин Украины переходит на онлайн-формат работы
Со следующей недели правительство переходит на дистанционный режим работы из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что онлайн, в том числе, будут проходить и заседания правительства.

"Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы переведем полностью в онлайн", - сказал Шмыгаль, добавив, что таково требование времени.
Напомним, в марте Кабмин также переходил на онлайн режим работы. Тогда суточный прирост количества больных коронавирусом составлял несколько человека на страну. А сегодня сообщалось об очередном антирекорде - 6 719 случаев за сутки.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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