Кабмин Украины переходит на онлайн-формат работы

Лидия Мартынова

Со следующей недели правительство переходит на дистанционный режим работы из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 21 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.Он отметил, что онлайн, в том числе, будут проходить и заседания правительства."Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы переведем полностью в онлайн", - сказал Шмыгаль, добавив, что таково требование времени.Напомним, в марте Кабмин также переходил на онлайн режим работы. Тогда суточный прирост количества больных коронавирусом составлял несколько человека на страну. А сегодня сообщалось об очередном антирекорде - 6 719 случаев за сутки.