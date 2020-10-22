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Как открыть счет для ИП в ВТБ

Современный бизнес попросту не может существовать без использования привычной банковской системы. Индивидуальному предпринимателю только остается выбрать подходящее финансовое учреждение, предлагающее лучшие условия для развития и ведения бизнеса.

Самый простой и верный способ – это открыть счет в ВТБ для ИП. Финансовое учреждение осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 15 лет и за такой существенный срок смогло зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства, гарантируя минимальную ставку, высокий уровень обслуживания и наиболее выгодные предложения для ведения бизнеса.

Обслуживание бизнеса по выгодной цене

Каждый банк предлагает своим клиентам выгодные предложения. Но оценить все преимущества ВТБ вы сможете, только если посмотрите на актуальную тарифную сетку. Первое, на что стоит обратить свое внимание – это просто колоссальная скидка при подключении онлайн-кассы. Подобный инструмент необходим всем без исключения индивидуальным предпринимателям, особенно в настоящее время, когда больше 90% финансовых операций осуществляются онлайн.

Первый год обслуживания и, по сути, предоставления услуг банка, осуществляется абсолютно бесплатно. Услуги онлайн-банкинга ВТБ 24 – это надежный инструмент для проведения всех наиболее часто используемых операций для вашего бизнеса.

Отныне для того, чтобы зарегистрировать собственное предприятие в надзорных органах (налоговой инспекции), вам не придется даже покидать офис – регистрацию за вас выполнит квалифицированный специалист банка.

Основные преимущества счета для бизнеса

  • Благодаря онлайн сервисам ВТБ 24 вы сможете в любое время проверять и контролировать движение денежных средств.

  • Компания выдает бонусные средства для рекламы вашего бизнеса в онлайн сети.

  • Онлайн-банкинг работает 24 часа в сутки, все операции выполняются мгновенно, без задержек и прочих бюрократических проволочек.

  • В интерактивном сервисе можно не только проводить рублевые операции по закупке товаров и услуг, но и приобретать иностранную валюту по самым выгодным курсам.

  • Доступ в личный кабинет предпринимателя возможен через стационарный ПК, ноутбук, планшет и смартфон.

Больше информации о преимуществах открытия счета для индивидуального предпринимателя в ВТБ вы сможете прочитать на страницах сайта «Твое дело Online» по адресу tvoedelo.online.

# Бизнес

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