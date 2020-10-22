Как влюбить в себя Льва и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Львы — люди, которых нужно добиваться, но это не значит, что соблазнить их, влюбить в себя и создать с ними отношения очень сложно. Астрологи рассказали, как это сделать.

Старайтесь неотступно следовать семи золотым правилам притяжения любви. Это поможет вам побороть одиночество. Помните также о том, что к любому человеку нужен определенный подход. Поэтому внутренний настрой лучше подкреплять другими полезными знаниями.

Как влюбить в себя Льва

Львы обоих полов не любят проявлять активность первыми. Им нужен небольшой импульс, тогда они проявят интерес, но весьма дозированный и осторожный. Они предпочитают идти с человеком рядом, а не бежать впереди или толкать его сзади.

Львы обожают людей, которые понимают намеки и готовы превратить знакомство в игру. Это мастера флирта, которые очень ценят в человеке загадочность, неординарность. Именно на таких людей они обращают повышенное внимание. Получается, что для того, чтобы понравиться Льву и влюбить его в себя, вам необходимо играть в его игру. Другого пути к его сердцу нет.

Если Лев увидит, что вы принимаете его правила, он точно заинтересуется. Чтобы влюбить этого человека в себя, вам потребуется просто быть собой. Если вы будете притворяться кем-то, Лев сразу же это поймет. Вероятность того, что Лев влюбится в вас, будет гораздо выше, если показывать истинные стороны своей души.

Львы обожают позитивных людей, которые излучают добро, любовь, оптимизм. Они влюбляются быстрее в тех, кто дружит со стилем. Если у вас с ним какие-то проблемы, ничего страшного: Лев обожает, когда к нему обращаются за помощью. Можно предложить этому человеку сходить вместе по магазинам и помочь вам обновить гардероб. Это тешит самолюбие Львам, ведь таким образом вы словно скажете ему: «Ты гуру красоты. Помоги мне стать лучше и понравиться тебе».

Люди этого Знака никогда не списывают со счетов тех, кто недостаточно привлекателен. Они смотрят на внешний вид, но им гораздо важнее самим быть привлекательными, нежели учить правилам стиля других.

Как удержать Льва рядом

Если отношения уже начались, со многими Знаками Зодиака можно немного расслабиться, но не со Львами. Эти мужчины и женщины не станут терпеть чужие выходки и не будут держаться за отношения, если что-то пойдет не так. Первое и самое главное правило удержания Льва рядом — уважение. Нужно уважать увлечения этого человека, давать ему личное пространство. Больше всего Львов бесит ревность и эгоизм.

Если в начале отношений Лев может быть немного эгоистичным, то со временем это пропадает. Эти люди превращаются в очень чутких и внимательных. Если это настоящая и искренняя любовь, то Львы влюбляются со временем все сильнее и сильнее. Нужно просто продолжать быть собой. Требовательность представителей данного Знака со временем снижается, но в отношениях с ними нужно быть осторожнее вспыльчивым людям. Небольшой скандал ничего не решит, а вот если обидеть Льва словом или делом, он простит вас, но ему не удастся забыть это никогда.

Лев может сразу уйти после оскорбления его самого или его близких. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не перегибать палку с грубостями.