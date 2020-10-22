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«Как задолбала!» — продюсер рассказала, как Ирина Дубцова орала на Полину Гагарину

«Как задолбала!» — продюсер рассказала, как Ирина Дубцова орала на Полину Гагарину

Продюсер Олеся Сазыкина связалась с прессой, чтобы вспомнить о временах, когда она сама работала на «Муз-ТВ«, а певица Полина Гагарина сотрудничала с Игорем Крутым. Их тогда познакомила исполнительница Ирина Дубцова.


 «В отличие от той же Дубцовой Полина вела себя без выпендрежа», 

— признается Олеся.

Однако, из-за того, что Поля тогда обучалась в Школе-студии МХАТ, у нее было катастрофически мало времени на работу и приходилось подстраиваться под режим студентки, чтобы сделать совместные проекты.

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Вчера был невероятно насыщенный событиями день! Я так не уставала давно, но усталость это была с таким знаком +, просто размером со Вселенную! 2 сюрприза , которые я подготовила для сына удались на славу💪🏻 Видеть счастливые глаза своего ,ребёнка - лучший подарок для мамы. В середине между сюрпризами были съемки «Поединков», где мои ребята великолепно выступили и я жду не дождусь , когда и вы сможете это увидеть и оценить🙌🏻 Платье @rasario ❣️ #полинагагарина #гагаринапоехали

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«Из-за этого срывалась куча съемок. Помню, однажды мы должны были снимать дуэтную песню Дубцовой и Гагариной «Кому, зачем?». А Гагарину не отпустили с занятий. «Как она задолбала со своей учебой!» – орала недовольная Дубцова. Но Крутой закрывал на это глаза»,

— продолжила рассказывать Сазыкина.

Разумеется, из-за возможности сотрудничества с Крутым Гагарину частенько обвиняли в «карьере, полученной через постель», но продюсер встала на защиту артистки и сказала свое твёрдое «Нет».

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‼️КРОКУСУ БЫТЬ‼️Но ... в 2021 году. Массовые мероприятия в больших залах всё ещё запрещены. Но наша долгожданная встреча всё же состоится ! Я жду всех вас 1 марта 2021 года в @crocuscityhall ♥️ на своём юбилейном концерте-съёмке ! Начало в 20:00 ♥️ Все ваши билеты действительны ! Ловите обновлённую афишу ! Любимые песни, любимые артисты, премьеры и неожиданные дуэты ! Я жду, готовлюсь и очень волнуюсь 😊 ДО ВСТРЕЧИ ! #крокус #юбилейныйконцерт #1марта #хочумогуделаю #иринадубцова #поэт #композитор

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«Хотя он ее просто боготворил за роскошный тембр. Да, с его песнями она очень поднялась. Только Поля не та ягода, чтобы спать с продюсером ради выгоды. Тем не менее Вера Брежнева, когда вышла за Меладзе, все равно добилась, чтобы он порвал все отношения с Гагариной. Она боялась, что у нее могут увести Костю, и во всех видела конкуренток»,

— отметила Олеся, что между коллегами были исключительно профессиональные отношения. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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