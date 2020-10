«Как задолбала!» — продюсер рассказала, как Ирина Дубцова орала на Полину Гагарину

View this post on Instagram

Подготовка полным ходом! Номера огонь 🔥 жду не дождусь , когда вы увидите моих чудесных ребят❣️ @voice1tv Платье @masterpeace.masterpeace ❤️ очень крутая коллекция! Хочу всё надеть 😅 #полинагагарина #гагаринапоехали