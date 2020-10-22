«Как задолбала!» — продюсер рассказала, как Ирина Дубцова орала на Полину Гагарину

Лидия Мартынова

Продюсер Олеся Сазыкина связалась с прессой, чтобы вспомнить о временах, когда она сама работала на «Муз-ТВ«, а певица Полина Гагарина сотрудничала с Игорем Крутым. Их тогда познакомила исполнительница Ирина Дубцова.

«В отличие от той же Дубцовой Полина вела себя без выпендрежа»,

— признается Олеся.

Однако, из-за того, что Поля тогда обучалась в Школе-студии МХАТ, у нее было катастрофически мало времени на работу и приходилось подстраиваться под режим студентки, чтобы сделать совместные проекты.

«Из-за этого срывалась куча съемок. Помню, однажды мы должны были снимать дуэтную песню Дубцовой и Гагариной «Кому, зачем?». А Гагарину не отпустили с занятий. «Как она задолбала со своей учебой!» – орала недовольная Дубцова. Но Крутой закрывал на это глаза»,

— продолжила рассказывать Сазыкина.

Разумеется, из-за возможности сотрудничества с Крутым Гагарину частенько обвиняли в «карьере, полученной через постель», но продюсер встала на защиту артистки и сказала свое твёрдое «Нет».

«Хотя он ее просто боготворил за роскошный тембр. Да, с его песнями она очень поднялась. Только Поля не та ягода, чтобы спать с продюсером ради выгоды. Тем не менее Вера Брежнева, когда вышла за Меладзе, все равно добилась, чтобы он порвал все отношения с Гагариной. Она боялась, что у нее могут увести Костю, и во всех видела конкуренток»,

— отметила Олеся, что между коллегами были исключительно профессиональные отношения.Подпишись на нас в Яндекс Новости