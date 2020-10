Какие отели Доминиканы уже открыты и какие скоро заработают

Алексей Вольцев

Эпидемиологическая ситуация на курортах Доминиканской Республики остается стабильной. Туризм в этой карибской стране постепенно оживает, что стимулирует местных отельеров снова открывать для туристов объекты. Какие отели уже работают и какие откроются в различных туристических провинциях Доминиканы, читайте в нашем обзоре.

ДОМИНИКАНА ПОКРОЕТ РАСХОДЫ ТУРИСТОВ, ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

По сообщению российского представительства Министерства туризма Доминиканской Республики, Доминикана – единственная страна в карибском регионе, которая предлагает туристам полностью оплачиваемый план страховой медицинской помощи в случае заражения COVID-19, включая амбулаторные визиты, госпитализацию и лекарства, специализированную помощь, прием в любом из множества медицинских центров страны, а также расходы на длительное проживание и изменение дат обратного вылета в связи с неотложным медицинским вмешательством.

Во всех отелях, аэропортах и туристических объектах Доминиканской Республики внедрены все необходимые меры для безопасного приема туристов, включая организацию выделенных карантинных зон для ухода за пациентами с COVID-19. Дополнительно сотрудники отелей и все поставщики товаров и услуг проходят санитарно-эпидемиологической контроль и регулярно сдают тесты на коронавирус. Более того, курортные комплексы ввели обязательное обучение своих работников в сфере санитарных правил с тем, чтобы усилить контроль за гигиеной.

КАК БУДУТ ОТКРЫВАТЬСЯ ОТЕЛИ ПУНТА-КАНЫ

По предварительным прогнозам, благодаря активизации Плана восстановления туризма и открытию еще 19 отелей, страна к концу октября сможет предложить туристам около 25 тыс. номеров.

На основании данных международных СМИ и отельеров, «Вестник АТОР» составил список самых популярных отелей Доминиканы, которые уже открылись или планируют это сделать в октябре, ноябре и декабре 2020 года.

В районе Пунта-Кана уже открыты:

Bahia Principe Fantasia Punta CanaBahia Principe Luxury AmbarBarcelo Bavaro BeachBarcelo Bavaro Palace DeluxeCatalonia Bavaro Beach Golf & CasinoCatalonia Royal BavaroDreams MacaoDreams Punta CanaHard Rock Hotel & Resort Punta CanaIberostar DominicanaIberostar Grand Hotel BavaroIberostar Punta CanaIberostar Selection Bavaro & Coral LevelMajestic ColonialMajestic EleganceNickelodeon Punta CanaThe Golf SuitesWestin Punta Cana Resort & ClubTortuga Bay Punta Cana Resort & ClubBe Live Collection Punta CanaZoetry Agua Punta Cana

В Пунта-Кане планируются к открытию в октябре следующие отельные комплексы: Club Med Michès Playa Esmeralda, Dreams Palm Beach, Excellence Punta Cana, Grand Bávaro Princess, Lopesan Costa Bavaro, Melia Punta Cana, Impressive Puntacana Resort & Spa, Princess Family Club Bavaro, Punta Cana Princess, Secrets Royal Beach, TRS Turquesa, Vista Sol Punta Cana.

На ноябрь-декабрь запланирован перезапуск таких отелей, как: Bahia Principe Grand Punta Cana, Breathless Resort & Spa, Grand Palladium Palace, Grand Sirenis Punta Cana, Now Onyx Punta Cana, Occidental Punta Cana, Occidental Caribe, Serenade Punta Cana Beach. В декабре этот список пополнят Four Points by Sheraton Punta Cana Village, Now Larimar Punta Cana.

КАКИЕ ОТЕЛИ ОТКРЫТЫ НА САМАНЕ, В ПУЭРТО-ПЛАТА И В ЛА-РОМАНЕ

На полуострове Самана уже работают:

Balcones del AtlánticoCosón Bay Hotel & ResidencesHotel AliseiHotel CaribeyHotel Chalet TropicalClave Verde EcolodgeHotel Paradiso del CaribeHotel Playa Bonita Beach ResidenceHotel ColibríHotel Puerto Plaza Las TerrenasHotel Residencia del PaseoHotel Villa SerenaNilka Hotel BoutiqueThe Bannister Hotel / Puerto BahíaThe Peninsula HouseVillas Sunset CosónXeliter Vista Mare

В ноябре 2020 - январе 2021 года планируется открытие: Amhsa Marina Grand Paradise Samaná, Bahia Principe Luxury Cayo Levantado, Bahia Principe Luxury Samaná, Bahia Principe Grand Cayacoa, Bahia Principe Grand El Portillo, Viva Wyndham V Samana Adults Only и Sublime Samana Hotel & Residences (декабрь).

В районе Пуэрто-Платы открыты:

Blue Jack TarCabarete Eco Lodge BeachfrontCabarete Maravilla Eco LodgeNatura CabanaSea Horse RanchSenator Puerto Plata ResortVH AtmosphereVH Casa ColonialVH Gran VentanaSunscape Puerto Plata

Запланированы к открытию в ноябре: Emotions by Hodelpa, Villa Taina, Viva Wyndham Tangerine, Lifestyle Holidays Vacation Resort, Iberostar Costa Dorada.

В районе Кап-Каны открыты:

Eden Roc at Cap CanaSanctuary Cap Cana by Playa Hotels & ResortsSecrets Cap Cana

В районе Ла-Романы работают:

Casa de Campo Resort & VillasCatalonia Gran DominicusCatalonia Royal La RomanaDreams Dominicus La RomanaHotel OlimpoViva Wyndham Dominicus Beach

Планируются к открытию в ноябре и декабре: Bahia Principe Grand La Romana, Be Live Collection Canoa, Hilton La Romana, Viva Whyndam Dominicus Palace, Iberostar Hacienda Dominicus.

КАКИЕ ОТЕЛИ ОТКРЫТЫ В САНТО-ДОМИНГО

В Санто-Доминго (деловой центр) открыты:

Aparta Hotel DrakeAparta Hotel Drake BolivarAparta Hotel RomaDominican FiestaEl Embajador a Royal HideawaysEmbassy Suites by HiltonHomewood Suites By HiltonHostal Primaveral La MansiónHostal San Francisco de AsisHotel AcuariumHotel AladinoHotel Holiday InnJW MarriottMaison GautrerauxMicro Hotel Condo & SuitesPlaza FloridaRadisson Santo DomingoReal IntercontinentalW & P Santo DomingoWeston Suites Hotel

В колониальной части Санто-Доминго доступны:

Antiguo Hotel EuropaBoutique Hotel PalacioCasas de XVIHotel BilliniHotel Doña ElviraTau Casa Conde

Запланированы к открытию: Hodelpa Caribe Colonial, Hodelpa Novus Plaza, Hodelpa Nicolas de Ovando.

Также в столице Доминиканы открыты такие отели, как Catalonia Santo Domingo, Napolitano Hotel & Casino, Renaissance Jaragua и Sheraton Santo Domingo.

ЧТО ОТКРЫТО В БОКА-ЧИКА И ХУАН-ДОЛИО

В районе Бока-Чика работают:

Be Live Experience HamacaCalipso Beach HotelHotel BelleVue Dominican BayVista Mare Residence

В районе Хуан-Долио открыты:

Coopmarena Beach ResortHotel Hemingway

Возобновят работу в ноябре: Coral Costa Caribe, Hodelpa Garden Suites, Emotions by Hodelpa Juan Dolio.