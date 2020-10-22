Какие продукты помогут коже дольше оставаться упругой?

Лидия Мартынова

Какая женщина не хочет быть красивой? Правильно, все хотят, даже те, кому уже за 40, и постепенно приходит понимание того, что кожа все больше теряет упругость. Причем кожа не только лица, а всего тела.

Если изъясняться простым языком, то с возрастом в организме становится все меньше гиалуроновой кислоты, кожа уже не так плотно прилегает к мышцам, как итог — дряблость, потеря упругости. Начинаются бесконечные хождения по салонам, которые могут дать лишь временный эффект.

Но, есть еще один способ помочь своей коже, ни, и конечно, себе. Нужно кушать правильно, кушать то, что принесет коже пользу, поможет ей дольше оставаться свежей, а главное упругой. Из каких продуктов должна состоять такая диета, я вам и расскажу.

Греча. Продукт со всех сторон полезный. В нем содержатся те самые флавониды, которые заставляют вырабатываться больше гиалуроновой кислоты и коллагена. Если в вашем рационе будет присутствовать гречка, то ваша кожа будет долго сохранять свою молодость. А если вы только сейчас вводите ее в свой рацион, то сможете остановить время для кожи на данном этапе.Кремний благотворно влияет на эпидермис. Он как бы заполняет пустоты в нем. Продукты, богатые столь полезным веществом: морковь, огурец, отруби. Маленькое отступление — кремний давно считается эликсиром молодости. Его так и называют.Железо отвечает за здоровый вид вашей кожи. Даже если кожа не дряблая, но при этом имеет некрасивый цвет, то привлекательности она не добавляет. А все почему? Потому что красота кожи состоит из множества факторов. Чтобы добавить железа, обратите внимание на красное мясо, яичные желтки, печень.





На кожу негативное влияние оказывает не только возраст, но и окружающая среда. Столько всего вредного вокруг, и все это в больших количествах наша кожа поглощает. Чтобы защитить ее от воздействия из вне, за работу берется селен. Но так как воздействий много, а селена мало, то не всегда он справляется со своей работой на отлично. Продукты, способные пополнить запасы: чеснок, кокосовые орехи, рыба, коричневый рис. Не самый простой набор, но ведь и работа селена не из легких.Не забываем про цинк. Без него коже приходится совсем нелегко. Кушаем грибы, орехи, пьем какао и лузгаем тыквенные семечки, для пополнения цинка в организме.

Дело в том, что эти полезные продукты будут оказывать пользу не только коже лица. Из желудка нужные микроэлементы попадают во все части тела, а значит, благотворное влияние оказывается и на всю кожу тела. То есть хотели помочь коже лица, а сделали подтянутой всю кожу вообще. И это очень хорошо. При правильно составленной диете, которая будет содержать все необходимые продукты, вы сможете очень долго оставаться молодой и подтянутой.