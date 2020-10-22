Камчатские школьники продолжат очное обучение

Влада Некрасова

В школах Камчатского края будет вестись очное обучение, сообщает интернет-газета «Глас народа».

«Во всех учреждениях образования приняты беспрецедентные меры противоэпидемической безопасности. Закуплены рециркуляторы воздуха и санитайзеры, проводится утренняя термометрия, для минимизации контактов разделены потоки учеников, для персонала действует строгий масочный режим. Повышено внимание педагогов к состоянию детей», – уточнила заместитель министра образования и науки региона Евгения Орешко.

Каждый класс занимается в отдельном кабинете. В том случае если кто-то из учеников заболевает, его одноклассники обучаются дистанционно.

«В настоящее время в режиме самоизоляции дистанционно обучаются 38 классов, всего в школах края 989 классов», – отметила Евгения Орешко.