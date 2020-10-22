Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов

Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов

Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов
Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), сообщается на сайте аукционного дома.

Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус.

Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут.


© Sotheby's Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския
1 из 2Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския© Sotheby's © Sotheby's Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер
2 из 2Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер© Sotheby's 1 из 2Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския© Sotheby's 2 из 2Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер© Sotheby's

Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов
Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Гороскоп на 2021 год по году рождения
Гороскоп на 2021 год по году рождения
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
Зачем учиться на курсах бухгалтеров онлайн
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
В России сократилось число школ, закрытых на карантин
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи нормативов ГТО
На Чукотке до конца года появятся первые площадки для сдачи
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
В Ирбейском районе Красноярского края открылся новый детский сад
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Экс-замдиректора Росгвардии задержали по делу о мошенничестве
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили
Украденную картину Климта выставят в той же галерее, откуда похитили

Топ на сегодня

Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
Вице-президент Турции: Если Баку обратится, пошлём войска в Карабах
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи
В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест
Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест

Еще по теме

Картина Айвазовского продана на Sotheby
Видео: картина Бэнкси «самоуничтожилась» после продажи на Sotheby’s
Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
«Лежащая обнаженной» Модильяни поставила рекорд торгов Sotheby's