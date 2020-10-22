Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали почти за 10 миллионов долларов

Анастасия Иванова

Картину английского художника Бэнкси продали на вечерних торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне за 9,8 миллионов долларов (7,55 миллионов фунтов стерлингов), сообщается на сайте аукционного дома.

Полотно приобрел азиатский инвестор, который решил остаться неизвестным. На картине, написанной в 2005 году в духе "Японского мостика" Клода Моне, изображен традиционный пруд с кувшинками французского живописца. Только в нем еще валяются две тележки из супермаркета и дорожный конус.

Отмечается, что битва за этот лот длилась всего восемь минут.

© Sotheby's Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския1 из 2Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския© Sotheby's © Sotheby's Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер2 из 2Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер© Sotheby's 1 из 2Justcome Suit, 1983. Жан-Мишель Баския© Sotheby's 2 из 2Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение"). Герхард Рихтер© Sotheby's

Среди других топ-лотов были проданы: Abstraktes Bild Герхарда Рихтера за 6,7 миллионов долларов, работа Жан-Мишеля Баскии под названием Justcome Suit (6,65 миллионов долларов), полотно Pie fight interior современного румынского художника Адриана Гени (3,7 миллионов долларов) и другие.